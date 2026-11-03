Çorum Sungurlu'da tırla çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çorum Sungurlu'da tırla çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti

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Çorum Sungurlu\'da tırla çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobildeki çift hayatını kaybetti. Sungurlu Belediyesi personeli olduğu öğrenilen çiftin cenazeleri Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı; inceleme başlatıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, Sungurlu Belediyesi personeli Burak Ünal (30) ve eşi Firdevs Ünal yaşamını yitirdi.

TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, Sungurlu-Boğazkale kara yolunun Yekbas köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır ile Burak Ünal yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

KARI KOCA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpışmanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Burak Ünal ile eşi Firdevs Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Burak Ünal'ın Sungurlu Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi3. SayfaİncelemeSungurluOtomobilGüncelÇorumSon Dakika

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