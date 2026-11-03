Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil - Son Dakika
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Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil

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Mehmet Günsür\'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil
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Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, 20 yıllık eşi Katerina Mongio hakkında yapılan olumsuz yorumlara sessiz kalmadı. Eşine yönelik eleştirileri önemsemediğini belirten Günsür, "Yorumlar umurumda değil. İsteyen istediğini de söyleyebilir" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, 20 yıldır evli olduğu film yönetmeni Katerina Mongio ile geçtiğimiz günlerde 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katıldı. Eşiyle birlikte davette boy gösteren Günsür, Mongio hakkında yapılan olumsuz yorumların ardından açıklamada bulundu.

EŞİ HAKKINDAKİ YORUMLARA SESSİZ KALMADI

2006 yılında İtalyan film yönetmeni Katerina Mongio ile dünyaevine giren Mehmet Günsür, uzun yıllardır ailesiyle birlikte İtalya'da yaşıyor. Ali, Maya ve Chloe adında üç çocukları bulunan çift, Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki görüntüleriyle dikkat çekti.

Festivalin ardından eşi hakkında yapılan olumsuz yorumlara ilişkin konuşan ünlü oyuncu, eleştirileri önemsemediğini belirtti.

Günsür, "Yorumlar umurumda değil. İsteyen istediğini de söyleyebilir." diyerek tepkisini ortaya koydu.

"ONUNLA HER GÜN 10 KEZ EVLENEBİLİRİM"

Temmuz ayında evliliklerinin 20'nci yılını kutlayan Mehmet Günsür, daha önce eşine duyduğu sevgiyi dile getirdiği açıklamasıyla da dikkat çekmişti.

Ünlü oyuncu, Katerina Mongio ile evliliğine ilişkin "Onu bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Onunla her gün 10 kez evlenebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

Günsür'ün son açıklaması, eşine yönelik eleştirilere karşı tavrını bir kez daha ortaya koydu.

Katerina MongioMehmet GünsürAntalyaMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • MUSTAFA SERDAR KIRAN MUSTAFA SERDAR KIRAN:
    adam adam helal olsun 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil - Son Dakika
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