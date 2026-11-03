Kılıçdaroğlu ve Özel\'den Bahçeli\'ye taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu ve Özel'den Bahçeli'ye taziye ziyaretiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vefat eden kız kardeşi Serpil Bahçeli memleketi Osmaniye'de toprağa verilirken; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve YENİ Parti Lideri Özgür Özel, Meclis'te Bahçeli'ye taziye ziyaretinde bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hayatını kaybeden kız kardeşi Serpil Bahçeli, memleketi Osmaniye'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLDİ
Hayatını kaybeden Serpil Bahçeli için memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu. Bahçeli'nin cenazesi, Osmaniye Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
MECLİS'TE TAZİYE ZİYARETİ
Kardeş acısı yaşayan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye siyasi parti liderlerinden taziye ziyaretleri gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Bahçeli'yi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.
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