Real Madrid\'den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda

İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmada yaşadığı çarpışmanın ardından hayatını kaybeden Jesus de Miguel Alameda'nın ölümü futbol dünyasını yasa boğdu. 30 yaşındaki futbolcunun vefatının ardından Real Madrid oyuncuları da anlamlı bir harekete imza attı.

REAL MADRID'DEN SAYGI DURUŞU

İspanyol devi Real Madrid'in futbolcuları, Jesus de Miguel Alameda'nın anısına saygı duruşunda bulundu. Oyuncuların hayatını kaybeden meslektaşlarını andığı anlar kameralara yansıdı.

SAHADAKİ ÇARPIŞMANIN ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Tenerife forması giyen Jesus de Miguel Alameda, Andorra ile oynanan karşılaşmada rakip kaleci Jesus Owono ile sert şekilde çarpışmıştı. Çarpışmanın ardından bilincini kaybeden futbolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen 30 yaşındaki futbolcu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 Kasım Salı günü yaşamını yitirmişti.