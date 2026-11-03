Ankara\'da kontrolden çıkan motosiklet hamile kadına çarptı: 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Ankara'da motosikletin çarpmasıyla ağır yaralanan 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET ÇARPTI

Kaza, 27 Ekim sabahı Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülüğünü M.B.'nin (21) yaptığı 06 FET 90 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve yolda yürüyen A.E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kadın, yoldaki başka iki kadınla daha çarpıştı.

KARNINDAKİ BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.E., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 6 aylık hamile olduğu öğrenilen A.E.'nin kaza nedeniyle karnındaki bebeğini kaybettiği ve sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Diğer iki kadın ile motosiklet sürücüsü M.B.'nin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtilirken, sürücünün tedavisinin ardından diğer şüpheli S.Ş. (51) ile birlikte gözaltına alındığı öğrenildi.