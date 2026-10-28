Çağatay Ulusoy'un kardeşini görenler şaşkın! İkizi sananlar var - Son Dakika
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Çağatay Ulusoy'un kardeşini görenler şaşkın! İkizi sananlar var

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Çağatay Ulusoy\'un kardeşini görenler şaşkın! İkizi sananlar var
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Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Eşref Tek karakteriyle ekranlarda boy gösteren Çağatay Ulusoy, bu kez ailesiyle dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda babası Aylin Ulusoy'a benzerliğiyle merak uyandıran ünlü oyuncunun, kendisinden yaklaşık 8 yaş küçük erkek kardeşi Atalay Ulusoy'un fotoğrafları da ilgi çekti. Kameralardan uzak bir yaşam süren Atalay'ın ağabeyine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Çağatay Ulusoy'un ailesinden bu kez kardeşi Atalay Ulusoy merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun kendisinden yaklaşık 8 yaş küçük kardeşi, ağabeyiyle benzer yüz hatlarıyla dikkat çekti.

ÇAĞATAY ULUSOY'UN KARDEŞİ MERAK KONUSU OLDU

Türkiye'nin tanınan oyuncularından Çağatay Ulusoy, hem rol aldığı yapımlar hem de özel hayatıyla ilgi çekmeye devam ediyor. 2010 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanarak adını duyuran Ulusoy, 'Adını Feriha Koydum' dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ardından 'Medcezir', 'İçerde', 'Hakan: Muhafız' ve 'Terzi' gibi yapımlarda rol alan oyuncu, son dönemde 'Eşref Rüya' dizisindeki Eşref Tek karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Ancak bu kez dikkatleri üzerine çeken isim, ünlü oyuncunun kardeşi oldu.

KARDEŞİNİ GÖRENLER AĞABEYİNE BENZETTİ

Çağatay Ulusoy'un kendisinden yaklaşık sekiz yaş küçük Atalay Ulusoy adında bir erkek kardeşi bulunuyor. Ağabeyinin aksine gözlerden uzak bir hayat süren Atalay Ulusoy, zaman zaman birlikte çekildikleri fotoğraflarla dikkat çekiyor. Atalay'ın koyu renk saçları ve belirgin yüz hatları, ağabeyi Çağatay Ulusoy ile arasındaki benzerliği öne çıkarıyor. İki kardeşin birbirine benzeyen görünümü, Atalay Ulusoy'un kim olduğuna yönelik merakı da artırdı.

EŞREF RÜYA SETİNE DE GİTMİŞTİ

Atalay Ulusoy, 2025 yılında ağabeyinin başrolünde yer aldığı 'Eşref Rüya' dizisinin setini ziyaret etmişti. Çağatay Ulusoy'un kardeşinin doğum gününü kutladığı fotoğraflar da daha önce hayranlarının ilgisini çekmişti. Atalay Ulusoy'un sinema ve film alanında eğitim aldığına ilişkin bilgiler bulunsa da mesleki yaşamına dair ayrıntılar sınırlı. Ünlü oyuncunun kardeşi, magazin dünyasından uzak yaşamayı tercih ediyor.

BABASIYLA BENZERLİĞİ DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde annesi Refiye Ulusoy ve babası Aylin Ulusoy ile birlikte Bulgaristan'a gitmişti. Baba tarafından Bulgaristan göçmeni, anne tarafından Boşnak kökenli olan oyuncu, ailesinin köklerinin bulunduğu Razgrad bölgesindeki Belilom köyünü ziyaret etmişti. Akrabalarıyla bir araya gelen Ulusoy'un ziyaret sırasında çekilen fotoğraflarında babasına olan benzerliği dikkat çekmişti. Baba ve oğulun birbirine benzeyen yüz hatları, oyuncunun ailesine yönelik ilgiyi artırmıştı.

ULUSOY AİLESİNDE BU KEZ ATALAY DİKKAT ÇEKTİ

Babasına benzerliğiyle dikkat çeken Çağatay Ulusoy'un ardından bu kez kardeşi Atalay'ın fotoğrafları öne çıktı. İki kardeşin koyu saçları, yüz hatları ve benzer görünümleri dikkat çekerken Atalay'ın kameralardan uzak yaşamı da merak uyandırdı. Çağatay Ulusoy'un kardeşi Atalay Ulusoy, ünlü oyuncuya benzerliğiyle ailesinin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Çağatay UlusoyEşref RüyaMagazinulusoySon Dakika

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SON DAKİKA: Çağatay Ulusoy'un kardeşini görenler şaşkın! İkizi sananlar var - Son Dakika
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