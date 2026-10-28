Fed, faizi sabit bıraktı - Son Dakika
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Fed, faizi sabit bıraktı

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Fed, faizi sabit bıraktı
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ABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını açıkladı. Fed, küresel piyasaların beklentilerine paralel olarak faizi yüzde 3,75-4 aralığında sabit bıraktı.

Fed, faizi yüzde 3,75-4 aralığında sabit bıraktı.

FED FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

ABD Merkez Bankası'ndan faiz kararı geldi. Fed, piyasaların beklentilerine paralel olarak yüzde 3,75-4 aralığında sabit bıraktı.

Fed yaptığı açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), merkez bankasının azami istihdam ve fiyat istikrarından oluşan ikili hedefini desteklemek amacıyla kararı 10-2 oyla onayladığını belirtti.

Politika yapıcılar Lisa Cook ve Beth Hammack, toplantıda federal fonlama oranı hedef aralığının 25 baz puan artırılmasını tercih ederek karşı oy kullandı.

"ENFLASYON YÜKSEK SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR"

Komite, "Enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor," ifadelerini kullanarak "fiyat istikrarını sağlayacağını" taahhüt etti.

Açıklamada ayrıca, "Daha fazla bilginin birikmesi, enflasyonun Komite'nin yüzde 2'lik hedefine zamanında dönmesini sağlamak için uygun politika duruşunun belirlenmesine yardımcı olacaktır," denildi.

Merkez bankası, kısmen jeopolitik gelişmelerle bağlantılı olan yüksek belirsizliğe rağmen, dirençli yurtiçi harcamalar, güçlü verimlilik artışı ve sağlam sermaye yatırımlarıyla desteklenen ABD ekonomik faaliyetinin güçlü bir hızla büyümeye devam ettiğine dikkat çekti.

İstihdam artışlarının iş gücüyle aynı hızı koruduğunu ve işsizlik oranının az bir değişim gösterdiğini belirten Fed, bankacılık sisteminde bol rezerv tutma politikasını sürdürdüğünü ekledi.

Ayrıntılar geliyor...

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    Yorumlar (1)

  • Fırat bilim Fırat bilim:
    niye itrail kaybetti diye mi 1 0 Yanıtla
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