Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! İstanbul dahil 21 ilde alarm

Türkiye’nin batısından başlayarak sıcaklıkların düşmesi beklenirken, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli yağış için peş peşe uyarılar geldi.

METEOROLOJİDEN 21 İLE SARI, 2 İLE TURUNCU KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısına göre Hatay ve Osmaniye için turuncu kodlu uyarı verildi. Sarı kodlu uyarı verilen iller ise şöyle:

Adana, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak.

Meteoroloji, Marmara, Ege ve Akdeniz’de (Adana ve Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi ile Karadeniz ve doğu bölgelerinin bazı kesimlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Yağışların Ege kıyıları ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

VALİLİK SAAT VERDİ: SABAH BAŞLIYOR

İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren kentte aralıklı, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Meteoroloji verilerine dayanan açıklamada, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

RÜZGAR FIRTINAYA DÖNÜŞECEK

Valiliğin açıklamasına göre rüzgarın öğleden sonra kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Saatte 40-60 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgarın, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde saatte 50-70 kilometreye ulaşabileceği bildirildi. Valilik, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

AKOM: SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte şu anda 18-20 derece olan sıcaklıkların yarından itibaren 12-14 dereceye düşerek mevsim normallerinin altına ineceğini açıkladı. AKOM’a göre bugün gün içinde aralıklı devam eden sağanak, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli ve gök gürültülü olacak. Gece zayıflayan yağışların yarın sabahtan itibaren yeniden kuvvetlenmesi bekleniyor.

1-2 SAATLİK ANİ SAĞANAKLARA DİKKAT

AKOM, kısa süreli ve yoğun yağışların yollarda su birikintisi, ani sel ve su baskınlarına yol açabileceği konusunda uyardı. AKOM’un tahminine göre yarın metrekareye 15-35 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Perşembe günü sıcaklığın 9-13 dereceye gerileyeceği, cuma gününden itibaren yağış beklenmediği bildirildi.