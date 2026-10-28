Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu

Ankara’nın Mamak ilçesinde gece saatlerinde başlayan tartışma az daha ölümle bitiyordu. Sokak ortasında başlayan sözlü kavga kısa sürede büyürken, taraflardan biri yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açmaya yeltendi.

"BENİ VUR"

O sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi silahın önüne geçip "Beni vur" diyerek saldırgana engel oldu. Karşısındaki kişinin tepkisi üzerine neye uğradığını şaşıran şahıs ateş etmeden kaçarken, yaşanan o tehlikeli anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.