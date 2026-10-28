Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu - Son Dakika
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Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu

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Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
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Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
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Ankara’nın Mamak ilçesinde gece saatlerinde başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi pompalı tüfekle ateş açmak isterken, önüne geçen şahıs, "Beni vur" diyerek durdurdu. Şahıs ateş açmadan kaçarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde gece saatlerinde başlayan tartışma az daha ölümle bitiyordu. Sokak ortasında başlayan sözlü kavga kısa sürede büyürken, taraflardan biri yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açmaya yeltendi.

"BENİ VUR"

O sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi silahın önüne geçip "Beni vur" diyerek saldırgana engel oldu. Karşısındaki kişinin tepkisi üzerine neye uğradığını şaşıran şahıs ateş etmeden kaçarken, yaşanan o tehlikeli anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Cep Telefonu3. SayfaAnkaraGüncelMamakSon Dakika

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