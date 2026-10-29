İsrail muhalefet lideri Eisenkot, 'Siyonist askerlik hükümeti' kurmayı hedefliyor - Son Dakika
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İsrail muhalefet lideri Eisenkot, 'Siyonist askerlik hükümeti' kurmayı hedefliyor

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İsrail muhalefet lideri Eisenkot, oyların yaklaşık yüzde 90'ı sayılınca 'Siyonist askerlik hükümeti' kurmayı hedeflediklerini bildirdi. Eisenkot'un 'Siyonist askerlik' vurgusu, Knesset'te 19 sandalye kazanan Arap partileriyle işbirliği yapmayacağı mesajı olarak yorumlandı.

İsrail'de muhalefet lideri Gadi Eisenkot, ülkede değişim gerçekleştirerek "Siyonist askerlik hükümeti" kuracaklarını bildirdi.

İsrail Meclisi (Knesset) seçimlerinin ilk sonuçlarına ilişkin oyların yaklaşık yüzde 90'ının sayılmasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Eisenkot, İsrail halkının 7 Ekim 2023 (Netanyahu) hükümetine güvenmediğini ifade etti.

Eisenkot, "Seçmenlerin iradesini hayata geçirmek için uzun bir toplantı, görüşme ve hazırlık gününü geride bırakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Önlerinde uzun bir çalışma dönemi bulunduğunu aktaran Eisenkot, "İsrail'de değişim gerçekleştirmek ve Siyonist askerlik hükümeti kurmak gibi ağır bir sorumluluğa odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eisenkot, kurmayı hedefledikleri hükümetin halkın iradesini yansıttığını savunarak, şöyle devam etti:

"Halk, 7 Ekim hükümetine (Netanyahu) ve askerlik hizmetinden kaçınanlara güvenmediğini gösterdi. Genel olarak askerlikten kaçınanların oluşturduğu siyasi blok ise son 20 yılın en düşük seviyesinde."

Kendisine destek veren yüz binlerce İsraillinin duyduğu güvenin büyük bir sorumluluk yüklediğini anlatan Eisenkot, "İsrail'e ve Siyonizme inanan yüz binlerce kadın ve erkeğin bana duyduğu güvenin ve bunun getirdiği sorumluluğun ağırlığını hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Destekçilerine seslenen Eisenkot, "Sizin sayenizde tarih yazdık. Yalnızca bir yıl içinde İsrail'de İsraillileri bir araya getiren yeni bir parti kurduk. Bu parti, iktidara layık ve sorumlu bir alternatif oluşturuyor. Sizin için ve sizin yararınıza, önümüzdeki büyük görevi yerine getireceğiz. Çalışacağız ve başaracağız. Bunun sözünü veriyorum." açıklamasında bulundu.

Eisenkot'un "Siyonist askerlik" ifadelerini kullanması, İsrail Meclisi'nde 19 sandalye elde eden Arap partileriyle işbirliği yapmayacağı mesajı olarak değerlendirildi.

İsrail Merkez Seçim Komitesi, seçime katılım oranının yüzde 77,7 olduğunu açıklamıştı. Bu oran, 2022 seçimlerine göre 7,1 puan artışa işaret ederken 1999'dan bu yana kaydedilen en yüksek katılım oranı olarak duyurulmuştu.

Kaynak: AA
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