İsrail\'de Netanyahu bloku 53, muhalefet 48 sandalyede kaldı, 61 çoğunluk sağlanamadı

İSRAİL'de düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 90'ından fazlası sayılırken, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku ise 48 sandalye kazandı. Her iki grup da hükümet kurmak için gerekli 61 sandalyeli çoğunluğa ulaşamadı.

İsrail Merkez Seçim Komitesi (CEC) tarafından yapılan açıklamada, oy pusulalarının yüzde 90'ından fazlasının sayıldığı bildirildi. Mevcut tabloya göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste (Knesset) 53 sandalye kazanırken, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot başkanlığındaki muhalefet bloku 48 sandalyede kaldı. Her iki grubun da koalisyon hükümeti kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğun gerisinde kaldığı aktarıldı.

Sayılan oyların partilere göre dağılımında Netanyahu'nun Likud partisi 26 sandalye ile sandıktan birinci çıkarken, Eisenkot'un Yashar partisi 21 sandalye elde etti. Naftali Bennett'in B'Yachad partisi ile Ortak Liste (Joint List) 12'şer, Demokratlar 8, Otzma Yehudit, Şas, Birleşik Tevrat Yahudiliği, Ra'am ve Evimiz İsrail (Yisrael Beytenu) partileri 7'şer, Dini Siyonizm ise 6 sandalye kazandı. Arap seçmenlerin yüksek katılım gösterdiği seçimlerde Ortak Liste ve Ra'am partileri toplamda 19 sandalyeye ulaşarak tarihi bir başarı elde etti.

KESİN SONUÇLAR 4 KASIM'DA AÇIKLANACAK

Seçim Komitesi, askerler, diplomatlar ve mahkumlar tarafından kullanılan ve 'çift zarf' olarak adlandırılan yaklaşık 430 bin ila 480 bin arasındaki oyun sayımına perşembe günü başlanacağını duyurdu. Bu oyların sandalye dağılımını değiştirebileceği belirtilirken, seçimlerin resmi ve nihai sonuçlarının 4 Kasım'da açıklanacağı bildirildi.

TARAFLARDAN AÇIKLAMALAR

Seçim sonuçlarının ardından açıklama yapan Likud partisi, Arap partilerini usulsüzlük ve oy hırsızlığı yapmakla suçlayarak ellerindeki delilleri emniyet güçlerine ve istihbarat birimlerine teslim ettiklerini öne sürdü.

Arap ittifakı Ortak Liste tarafından yapılan açıklamada ise yüksek seçmen katılımının Netanyahu'nun çoğunluk elde etmesini engellemede belirleyici olduğu ifade edildi. Ortak Liste lideri Yousef Jabareen, Netanyahu karşıtı bir hükümete koalisyona girmeden dışarıdan destek verebileceklerini dile getirdi. Muhalefet lideri Eisenkot ise değişim sağlama ve yeni bir hükümet kurma hedeflerine odaklandıklarını belirtti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un hükümet kurma istişarelerine gelecek hafta başlaması bekleniyor.