Netanyahu\'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından siyasi belirsizlik sürüyor. Oyların büyük bölümünün sayılmasıyla Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki blok 53 milletvekilliğine ulaşırken, Gadi Eisenkot'un öncülük ettiği muhalefet bloku 48 sandalyede kaldı. Arap partilerinin toplam 19 milletvekilliğine ulaşması dikkat çekerken, hiçbir ana blok hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğu sağlayamadı. Sonucu etkileyebilecek yüz binlerce özel oyun sayımına başlandı.

NETANYAHU'NUN BLOKU 53 SANDALYEDE KALDI

İsrail'de 120 sandalyeli parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerin ardından oy sayımı devam ediyor.

29 Ekim Perşembe sabahı itibarıyla açıklanan kısmi sonuçlara göre Netanyahu'nun liderliğindeki sağ ve dinî partilerden oluşan blok 53, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un öncülük ettiği muhalefet bloku ise 48 sandalye kazanacak durumda bulunuyor.

Arap seçmenlerin ağırlıklı olarak desteklediği partilerin toplam sandalye sayısı ise 19'a ulaşıyor.

Bu tabloya göre Netanyahu'nun bloku tek başına hükümet kurmak için gereken 61 sandalyenin 8, Eisenkot'un öncülüğündeki blok ise 13 sandalye gerisinde kalıyor.

SON DAKİKA: 500 BİN CİVARINDA OYUN SAYIMI BAŞLADI

Seçimin kaderini etkileyebilecek özel oyların sayımına Perşembe günü erken saatlerde başlandı.

Askerler, diplomatlar, polisler, hastanede bulunan seçmenler ve kayıtlı sandıkları dışında oy kullanan vatandaşların oyları, çift zarf sistemiyle toplanıyor.

Bu sistemde seçmenin kimlik bilgileri dış zarfta yer alırken, tercihinin bulunduğu iç zarf gizli tutuluyor. Görevliler, mükerrer oy kullanılmadığını kontrol ettikten sonra dış zarfı ayırıyor ve oy pusulasını sayım işlemine dahil ediyor.

İlk haberlerde 500 binin üzerinde özel oydan söz edilirken, İsrail Merkez Seçim Komitesi daha sonra çift zarflı oyların sayısını 430 bin ile 480 bin arasında tahmin ettiğini bildirdi. Sayının kesinleşmediği, doğrulama işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Oy sayımının Perşembe akşamına kadar tamamlanması beklenirken, işlemlerin Cuma gününe sarkabileceği de ifade edildi.

LİKUD BİRİNCİ PARTİ, EISENKOT İKİNCİ SIRADA

Açıklanan kısmi sonuçlarda Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi 26 milletvekilliğiyle ilk sırada yer aldı.

Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi 21 sandalyeyle ikinci sıraya yerleşirken, Ortak Liste ve Bennett-Lapid ittifakı 12'şer milletvekilliğine ulaştı.

Demokratlar Partisi'nin 8; Ra'am, Yisrael Beytenu, Birleşik Tevrat Yahudiliği, Otzma Yehudit ve Şas partilerinin ise 7'şer sandalye kazanacağı hesaplandı.

Dinî Siyonizm-Zehut ittifakının sandalye sayısı 6 olarak öngörüldü.

Bununla birlikte bu dağılım kesinleşmiş seçim sonucu değil. Kalan oyların sayılmasıyla bazı partilerin milletvekili sayıları değişebilir.

ARAP PARTİLERİNDEN TARİHİ ÇIKIŞ

Seçimlerin en dikkat çekici sonuçlarından biri, Arap partilerinin parlamentodaki temsilinin artması oldu.

Ortak Liste'nin 12, Birleşik Arap Listesi olarak da bilinen Ra'am'ın 7 sandalye kazanacağı öngörülüyor.

Böylece Arap partilerinin toplam temsilinin 19 milletvekiline ulaşması bekleniyor. Bu sayı, söz konusu partiler açısından tarihi bir düzeye işaret ediyor.

Ortaya çıkan tablo, yeni hükümetin kurulması sürecinde Arap partilerinin tutumunu önemli hale getirdi. Ancak muhalefetteki partiler arasında Arap partileriyle iş birliği konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI HERZOG'DAN PARTİLERE ÇAĞRI

Seçim sonuçlarının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da siyasi partilere seslendi.

Herzog, ülkenin yeniden seçime gitmemesi için mümkün olan bütün çabanın gösterilmesi gerektiğini belirterek liderlerin koalisyon görüşmelerine açık fikirli yaklaşmasını istedi.

Kesin sonuçların gelecek hafta kendisine iletilmesini beklediğini açıklayan Herzog, ardından parlamentodaki partilerle görüşerek hükümeti kurma görevini kime vereceğini belirleyecek.

İsrail'de hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli parlamentoda en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

MUHALEFETTE ARAP PARTİLERİ TARTIŞMASI

Seçimlerin ardından muhalefet cephesinde de koalisyon seçenekleri tartışılmaya başlandı.

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Netanyahu karşıtı partilerin Arap partileriyle iş birliği yaparak hükümet kurması yönünde çağrıda bulundu.

Ancak muhalefet içindeki bazı partilerin Arap partileriyle ortak hükümet kurulmasına karşı çıkması, bu seçeneğin önünde önemli bir engel oluşturuyor.

Netanyahu ise seçim sonrası açıklamasında sağ partilerin öncülüğünde yeni bir hükümet kurmak istediğini belirterek Arap partilerine dayanacak bir koalisyona karşı olduğunu yineledi.

1999'DAN BU YANA EN YÜKSEK KATILIM

Seçimlerde katılım oranı yüzde 77,7'ye ulaşarak 1999'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

2022 seçimlerinde yüzde 70,6 olan katılım oranının bu seçimde belirgin biçimde artması dikkat çekti.

Yaklaşık 5,7 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerde yüksek katılım, özellikle Arap partilerinin parlamentodaki temsilinin artmasında etkili oldu.

Seçim, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze savaşının ardından İsrail'de düzenlenen ilk genel seçim olma özelliğini de taşıyor.

KOALİSYON KURULAMAZSA YENİDEN SEÇİM GÜNDEME GELEBİLİR

İsrail'de seçim sonuçlarının kesinleşmesi, siyasi belirsizliğin sona ereceği anlamına gelmiyor.

Netanyahu'nun mevcut müttefikleriyle çoğunluğu sağlayamaması, Eisenkot'un ise Arap partileriyle iş birliği konusunda muhalefetin tamamını ikna edememesi halinde koalisyon görüşmelerinin uzaması bekleniyor.

Siyasi kulislerde ulusal birlik hükümeti, partiler arasında yeni ittifaklar ve azınlık hükümeti gibi seçenekler tartışılıyor.

Hükümet kurma girişimlerinin başarısız olması halinde ülkenin yeniden seçime gitmesi de ihtimaller arasında bulunuyor.

Kesin ve resmî seçim sonuçlarının 4 Kasım'da yayımlanması beklenirken, İsrail siyasetinde asıl mücadelenin koalisyon görüşmeleri sırasında yaşanacağı değerlendiriliyor.