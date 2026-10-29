Abbas, GKRY lideriyle görüşüp yeni İsrail hükümetiyle diyalog umudunu açıkladı - Son Dakika
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Abbas, GKRY lideriyle görüşüp yeni İsrail hükümetiyle diyalog umudunu açıkladı

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Abbas, GKRY lideriyle görüşüp yeni İsrail hükümetiyle diyalog umudunu açıkladı
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile Lefkoşa'da görüştü. Abbas, yeni bir İsrail hükümetinin kurulmasının hemen ardından birlikte diyaloğa başlayabileceklerini umduğunu söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldiği görüşmede İsrail'deki seçim sürecine ilişkin, "Yeni bir İsrail hükümetinin kurulmasının hemen ardından birlikte diyaloğa başlayabileceğimizi umuyoruz" dedi.

MAHMUD ABBAS, GÜNEY KIBRIS LİDERİYLE GÖRÜŞTÜ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Lefkoşa'da GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya gelen Abbas, görüşmede İsrail'deki seçim sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Abbas, GKRY lideriyle görüşüp yeni İsrail hükümetiyle diyalog umudunu açıkladı

"YENİ İSRAİL HÜKÜMETİYLE DİYALOĞA BAŞLAYABİLECEĞİMİZİ UMUYORUZ"

Abbas yeni bir İsrail hükümetinin kurulmasının bölgedeki barış görüşmelerinin yeniden başlamasını sağlayacağını umduğunu söyledi. Abbas, "İsrail ve Filistin'in güven, istikrar ve barış içinde yaşayabilmesi için yıllardır İsrail tarafına barış için el uzatıyoruz. Yeni bir İsrail hükümetinin kurulmasının hemen ardından birlikte diyaloğa başlayabileceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Abbas, GKRY lideriyle görüşüp yeni İsrail hükümetiyle diyalog umudunu açıkladı
Abbas, GKRY lideriyle görüşüp yeni İsrail hükümetiyle diyalog umudunu açıkladı
Kaynak: İHA
Mahmud AbbasFilistinGüncelİsrailDünyaSon Dakika

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