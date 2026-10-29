36 yaşında şehit düştü! Tayfun Akalan\'a son görev

36 yaşında şehit düştü! Tayfun Akalan'a son görevGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında şehit olan 36 yaşındaki polis memuru Tayfun Akalan için tören düzenlendi. İki çocuk babası şehit polisin naaşı, Van'daki törenin ardından ailesinin yaşadığı Ankara'ya uğurlandı.
Van-Hakkari kara yolunda dün meydana gelen 3 araçlı trafik kazasında şehit düşen polis memuru Tayfun Akalan için Van Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde uğurlama töreni gerçekleştirildi.
Aslen Erzurumlu olan 36 yaşındaki iki çocuk babası Akalan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören alanına getirildi.
NAAŞI ANKARA'YA UĞURLANDI
Şehit polis memuru Tayfun Akalan'ın naaşı, İl Müftüsü Kadir Koçak'ın yaptırdığı duaların ardından ailesinin ikamet ettiği Ankara'nın Altındağ ilçesine uğurlandı.
PROTOKOL ÜYELERİ TÖRENE KATILDI
Uğurlama törenine Van Valisi Ozan Balcı, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez katıldı.
Törende ayrıca kaymakamlar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.