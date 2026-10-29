Erzurum Palandöken'de elektrik direğine çıkan yavru bozayı akıma kapılarak öldü - Son Dakika
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Erzurum Palandöken'de elektrik direğine çıkan yavru bozayı akıma kapılarak öldü

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Erzurum Palandöken\'de elektrik direğine çıkan yavru bozayı akıma kapılarak öldü
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Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Dutçu Mahallesi'nde elektrik direğine tırmanan yavru bozayı akıma kapıldı. Köylülerin ihbarıyla gelen Aras EDAŞ ekipleri, öldüğünü belirledikleri yavru bozayıyı güvenlik önleminin ardından direkten indirdi.

ERZURUM'UN Palandöken ilçesinde elektrik direğine çıkan yavru bozayı, akıma kapıldı. Direkte hareketsiz halde bulunan ayı, Aras EDAŞ ekipleri tarafından indirildi.

Olay, Palandöken ilçesine bağlı Dutçu Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik direğinde hareketsiz haldeki ayıyı gören köylüler, yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen Aras EDAŞ ekipleri, gerekli güvenlik önlemini aldıktan sonra elektrik direğine tırmandı. Ekipler, öldüğünü belirledikleri yavru bozayıyı direkten indirdi.

Kaynak: DHA
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