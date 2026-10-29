Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı - Son Dakika
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Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı

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Elazığ\'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
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Elazığ\'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
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Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde anaokulu öğrencilerinin söylediği "Ölürüm Türkiyem" şarkısını dinleyen yaşlı bir adam, gözyaşlarına hâkim olamadı. Duygulanan adamın yanına gelen küçük bir öğrencinin elini öpmesi üzerine yaşlı adam daha da duygulanarak ağlayarak alandan uzaklaştı.

Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencileri, "Ölürüm Türkiyem" şarkısını seslendirdi.

Çocukların söylediği şarkıyı dinleyen yaşlı bir adam, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN HAREKETİYLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yaşlı adamın duygulandığını fark eden küçük bir öğrenci, yanına gelerek elini öptü. 

Bu hareket karşısında daha da duygulanan adam, ağlayarak etkinlik alanından ayrıldı.

Mustafa Kemal AtatürkCumhuriyet BayramıElazığSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • kn9zjsbrqn kn9zjsbrqn:
    milliyetçi Elazığ sevgiler?????????? 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Türk Mehmet Türk:
    Arkadaşın duygusallığı ve küçük kızın yaptığı çok güzel yetiştiren anne babaya selam olsun 0 0 Yanıtla
  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ. 0 0 Yanıtla
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