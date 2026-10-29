Elazığ\'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı

Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde anaokulu öğrencilerinin söylediği "Ölürüm Türkiyem" şarkısını dinleyen yaşlı bir adam, gözyaşlarına hâkim olamadı. Duygulanan adamın yanına gelen küçük bir öğrencinin elini öpmesi üzerine yaşlı adam daha da duygulanarak ağlayarak alandan uzaklaştı.
Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencileri, "Ölürüm Türkiyem" şarkısını seslendirdi.
Çocukların söylediği şarkıyı dinleyen yaşlı bir adam, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.
KÜÇÜK ÇOCUĞUN HAREKETİYLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yaşlı adamın duygulandığını fark eden küçük bir öğrenci, yanına gelerek elini öptü.
Bu hareket karşısında daha da duygulanan adam, ağlayarak etkinlik alanından ayrıldı.
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