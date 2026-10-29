Elazığ\'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı

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Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.