Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada - Son Dakika
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Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada

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Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere yönelik yeni düzenleme sinyalinin ardından gözler ocak ayında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Hükümete yakın Sabah yazarı Faruk Erdem, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10'luk enflasyon zammına ek olarak 10 ila 20 puan arasında refah payı verilmesinin masada olduğunu öne sürdü. İddianın gerçekleşmesi halinde toplam zam oranı yüzde 30'a kadar çıkabilecek.

Milyonlarca emekli, 2027 yılının ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı beklerken refah payına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon kaynaklı zam oranının yüzde 10 civarında olması beklenirken, bu artışa 10 ila 20 puan arasında refah payı eklenebileceği öne sürüldü. Gündemdeki bir diğer seçenek ise kök maaşlara kademeli ve seyyanen artış yapılması.

ERDOĞAN EMEKLİLER İÇİN YENİ DÜZENLEME SİNYALİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukların farkında olduklarını belirterek yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığının sinyalini verdi.

Erdoğan, "İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkânları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada

REFAH PAYI İÇİN 10-20 PUAN İDDİASI

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler ocak ayında yapılacak emekli maaşı artışlarına çevrildi.

Sabah yazarı Faruk Erdem, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki enflasyon zammının yüzde 10 civarında hesaplandığını, bunun üzerine 10 ila 20 puan arasında refah payı eklenmesinin gündemde olduğunu aktardı.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde toplam zam oranı yüzde 20 ila yüzde 30 aralığına ulaşabilecek. Ancak söz konusu oranlara ilişkin henüz resmî bir karar açıklanmadı.

KÖK MAAŞLARA KADEMELİ ARTIŞ SEÇENEĞİ

Emekli maaşları arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik başka bir düzenleme ihtimali de gündeme geldi.

Erdem, emeklilerin kök maaşlarının prim gün sayıları ve ödedikleri primlere göre belirlendiğini hatırlatarak bu farklılıkların azaltılması için kademeli seyyanen artış yapılabileceğini belirtti.

Bu seçeneğin hayata geçirilmesi durumunda emeklilerin prim günleri ve ödemeleri dikkate alınarak kök maaşlarına farklı tutarlarda artış uygulanması söz konusu olabilecek.

Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA YENİ MODEL GÜNDEMDE

Mevcut uygulamada kök maaşı belirlenen taban aylığın altında kalan emeklilerin ödemeleri Hazine desteğiyle en düşük emekli maaşına tamamlanıyor.

Erdem, bu uygulamanın kök maaşları farklı olan emeklilerin aynı aylığı almasına yol açtığını, taban maaşın hemen üzerinde aylık alanların ise Hazine desteğinden yararlanamadığını ifade etti.

Kök maaşlara yapılabilecek kademeli seyyanen artışlarla bu farklılıkların azaltılabileceğini belirten Erdem, böyle bir düzenlemenin her altı ayda bir taban maaş belirleme ihtiyacını da ortadan kaldırabileceğini savundu.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN DE ZAM BEKLENTİSİ

Paylaşılan tahminlere göre memur emeklilerinin ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5'lik artışa ek olarak enflasyon farkı alması bekleniyor.

Toplam zam oranının yüzde 8-9 civarında gerçekleşebileceği, en düşük memur emeklisi aylığının ise yaklaşık 33 bin liraya çıkabileceği öne sürülüyor.

Emekli maaşlarına ilişkin kesin zam oranları, yılın ikinci yarısına ait enflasyon verilerinin netleşmesi ve olası ek düzenlemelerin karara bağlanmasının ardından belli olacak.

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