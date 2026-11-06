Torununu savunmak için 5 yaşındaki kıza tokat attı! Hapis cezasına çarptırıldı

Hong Kong'da bir alışveriş merkezinin oyun alanında iki çocuk arasında başlayan basketbol tartışması, yetişkinlerin de karıştığı kavgaya dönüştü. Torunuyla tartışan 5 yaşındaki kız çocuğunu iterek tokatlayan 68 yaşındaki Leung Lai-ha'nın görüntüleri ortaya çıkarken, olay mahkemeye taşındı.

TORUNUYLA TARTIŞAN KÜÇÜK KIZA TOKAT ATTI

Olay, Hong Kong'un Kwun Tong bölgesindeki APM alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinin giriş katında kurulan spor temalı oyun alanına torununu götüren Leung Lai-ha, iki çocuk arasında basketbol düzeneği nedeniyle çıkan tartışmaya müdahale etti.

68 yaşındaki kadın, torunuyla tartışan 5 yaşındaki kız çocuğunu önce itti, ardından yüzüne tokat attı. Aldığı darbenin etkisiyle yere düşen küçük kızın yanağında şişlik oluştu.

"ONA DERS VERMEK İSTEDİM"

Olayın ardından polis tarafından ifadesi alınan Leung, küçük kıza vurduğunu kabul etti. Torununun zorbalığa uğradığını düşündüğünü belirten kadın, "Kız torunuma zorbalık yapıyordu. Bu yüzden onu ittim ve ders vermek için tokat attım" ifadelerini kullandı.

Leung'un 26 Ağustos'ta görülen duruşmada da suçunu kabul ettiği ve küçük kıza anlık öfkeyle vurduğunu söylediği aktarıldı.

ANNELER DE KAVGAYA KARIŞTI

Küçük kızın annesi Xu Yang (34), çocuğuna tokat atılmasının ardından Leung ve kadının 34 yaşındaki kızı Ng Ka-wun ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma fiziksel kavgaya dönüştü.

Olay sırasında araya giren bir adamın Leung'a, "Az önce bir çocuğa mı vurdun? Gördüm" diye bağırdığı belirtildi. Ng'nin ise elinde şemsiyeyle Xu'nun karşısına çıkarak "Buradan gidemezsin" dediği aktarıldı.

Öte yandan ortaya çıkan başka bir görüntüde, küçük kıza tokat atılmadan önce Xu'nun Leung'a tokat attığının öne sürüldüğü bildirildi. Polis de soruşturma kapsamında Leung'a ilk olarak küçük kızın annesinin vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

20 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Olayın ardından Leung, kızı Ng ve küçük kızın annesi Xu hakkında kamuya açık alanda kavga etmek suçlamasıyla işlem başlatıldı. Leung ayrıca küçük kıza yönelik saldırı suçlamasıyla yargılandı.

Kwun Tong Mahkemesinde görülen davada hakim Li Chi-ho, 68 yaşındaki kadının öfkesini küçük bir çocuktan çıkarmaması gerektiğini vurguladı. Mahkeme, Leung'u 20 gün hapis ve 2 bin Hong Kong doları para cezasına çarptırdı.

Kavgaya karışan diğer iki kadın hakkında ise bir yıl boyunca huzuru koruma yükümlülüğü getirildi. Bu süre içinde yeniden benzer bir olaya karışmaları halinde her birinin 1000 Hong Kong doları ödemesine karar verildi.

KÜÇÜK KIZIN YANAĞINDA ŞİŞLİK OLUŞTU

Sağlık kontrolünde 5 yaşındaki kızın yanağında şişlik tespit edildi. Küçük kızın annesi ile Leung'un kızının yüzlerinde hafif yaralanmalar, Leung'un kolunda ise küçük sıyrıklar bulunduğu bildirildi.

Öte yandan olayın ardından Leung'un kızı Ng'nin çalıştığı sigorta şirketi AIA tarafından görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Şirket, şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğini belirten bir açıklama yaptı.