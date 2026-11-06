Torununu savunmak için 5 yaşındaki kıza tokat attı! Hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Torununu savunmak için 5 yaşındaki kıza tokat attı! Hapis cezasına çarptırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Torununu savunmak için 5 yaşındaki kıza tokat attı! Hapis cezasına çarptırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Hong Kong'da 68 yaşındaki bir kadın, alışveriş merkezinde torunuyla basketbol yüzünden tartışan 5 yaşındaki kız çocuğunu itip tokatladı. Küçük kızın yere düştüğü olayın ardından tarafların aileleri de kavgaya karıştı. Polise verdiği ifadede, "Torunuma zorbalık yapıyordu, ona ders vermek istedim" diyen kadın, mahkeme tarafından 20 gün hapis ve 2 bin Hong Kong doları para cezasına çarptırıldı.

Hong Kong'da bir alışveriş merkezinin oyun alanında iki çocuk arasında başlayan basketbol tartışması, yetişkinlerin de karıştığı kavgaya dönüştü. Torunuyla tartışan 5 yaşındaki kız çocuğunu iterek tokatlayan 68 yaşındaki Leung Lai-ha'nın görüntüleri ortaya çıkarken, olay mahkemeye taşındı.

TORUNUYLA TARTIŞAN KÜÇÜK KIZA TOKAT ATTI

Olay, Hong Kong'un Kwun Tong bölgesindeki APM alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinin giriş katında kurulan spor temalı oyun alanına torununu götüren Leung Lai-ha, iki çocuk arasında basketbol düzeneği nedeniyle çıkan tartışmaya müdahale etti.

68 yaşındaki kadın, torunuyla tartışan 5 yaşındaki kız çocuğunu önce itti, ardından yüzüne tokat attı. Aldığı darbenin etkisiyle yere düşen küçük kızın yanağında şişlik oluştu.

"ONA DERS VERMEK İSTEDİM"

Olayın ardından polis tarafından ifadesi alınan Leung, küçük kıza vurduğunu kabul etti. Torununun zorbalığa uğradığını düşündüğünü belirten kadın, "Kız torunuma zorbalık yapıyordu. Bu yüzden onu ittim ve ders vermek için tokat attım" ifadelerini kullandı.

Leung'un 26 Ağustos'ta görülen duruşmada da suçunu kabul ettiği ve küçük kıza anlık öfkeyle vurduğunu söylediği aktarıldı.

Torununu savunmak için 5 yaşındaki kıza tokat attı! Hapis cezasına çarptırıldı

ANNELER DE KAVGAYA KARIŞTI

Küçük kızın annesi Xu Yang (34), çocuğuna tokat atılmasının ardından Leung ve kadının 34 yaşındaki kızı Ng Ka-wun ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma fiziksel kavgaya dönüştü.

Olay sırasında araya giren bir adamın Leung'a, "Az önce bir çocuğa mı vurdun? Gördüm" diye bağırdığı belirtildi. Ng'nin ise elinde şemsiyeyle Xu'nun karşısına çıkarak "Buradan gidemezsin" dediği aktarıldı.

Öte yandan ortaya çıkan başka bir görüntüde, küçük kıza tokat atılmadan önce Xu'nun Leung'a tokat attığının öne sürüldüğü bildirildi. Polis de soruşturma kapsamında Leung'a ilk olarak küçük kızın annesinin vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

20 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Olayın ardından Leung, kızı Ng ve küçük kızın annesi Xu hakkında kamuya açık alanda kavga etmek suçlamasıyla işlem başlatıldı. Leung ayrıca küçük kıza yönelik saldırı suçlamasıyla yargılandı.

Kwun Tong Mahkemesinde görülen davada hakim Li Chi-ho, 68 yaşındaki kadının öfkesini küçük bir çocuktan çıkarmaması gerektiğini vurguladı. Mahkeme, Leung'u 20 gün hapis ve 2 bin Hong Kong doları para cezasına çarptırdı.

Kavgaya karışan diğer iki kadın hakkında ise bir yıl boyunca huzuru koruma yükümlülüğü getirildi. Bu süre içinde yeniden benzer bir olaya karışmaları halinde her birinin 1000 Hong Kong doları ödemesine karar verildi.

Torununu savunmak için 5 yaşındaki kıza tokat attı! Hapis cezasına çarptırıldı

KÜÇÜK KIZIN YANAĞINDA ŞİŞLİK OLUŞTU

Sağlık kontrolünde 5 yaşındaki kızın yanağında şişlik tespit edildi. Küçük kızın annesi ile Leung'un kızının yüzlerinde hafif yaralanmalar, Leung'un kolunda ise küçük sıyrıklar bulunduğu bildirildi.

Öte yandan olayın ardından Leung'un kızı Ng'nin çalıştığı sigorta şirketi AIA tarafından görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Şirket, şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğini belirten bir açıklama yaptı.

Hong KongBasketbolAlışverişDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
Bayram ikramiyelerine zam geliyor İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Almanya’da binlerce Türk için sınır dışı kararı Almanya'da binlerce Türk için sınır dışı kararı
8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay Aracını bu hale getirmişler 8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aracını bu hale getirmişler
Galatasaray’da ayrılık Sözleşmesi yeni uzatılmıştı Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Sonuçlar açıklandı haberi duyan e-Devlet’e akın ediyor Sonuçlar açıklandı; haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor
14:06
Canlı aktarıyoruz Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın aday kadrosunu açıklıyor
Canlı aktarıyoruz! Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıklıyor
13:48
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
13:42
Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
13:36
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
13:05
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay! Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
12:22
Emre Belözoğlu’nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 14:18:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Torununu savunmak için 5 yaşındaki kıza tokat attı! Hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android