70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu - Son Dakika
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70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu

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70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu
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Arjantin'de yaklaşık 70 yıl önce bir adaya getirilen gümüş sülünler, yıllar sonra doğanın dengesini tehdit eden bir soruna dönüştü. Bilim insanları, sayıları giderek artan kuşların istilacı bitkilerin tohumlarını yayarak adanın doğal bitki örtüsü üzerinde baskı oluşturduğunu belirledi.

Arjantin'in Patagonya bölgesindeki Nahuel Huapi Milli Parkı'nda bulunan Victoria Adası'na, 1950'li yıllarda Güneydoğu Asya kökenli gümüş sülünler getirildi.

Yeni yaşam alanlarına uyum sağlayan kuşlar, zamanla çoğalarak adanın farklı bölgelerine yayıldı. Ancak yıllar sonra yapılan araştırmalar, bu durumun beklenmedik sonuçlar doğurduğunu ortaya koydu.

70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu

DOĞAL DENGEYİ TEHDİT EDİYORLAR

Bilim insanları, gümüş sülünlerin adaya dışarıdan getirilen bitkilerin meyve ve tohumlarıyla beslendiğini, ardından bu tohumları dışkıları aracılığıyla farklı bölgelere taşıdığını belirledi. Böylece adada doğal olarak bulunmayan bazı bitki türlerinin yayılması kolaylaşırken yerli bitki örtüsünün korunması da zorlaştı.

ARAŞTIRMADAN ÇARPICI SONUÇLAR ÇIKTI

Arjantin Ulusal Bilimsel ve Teknik Araştırma Konseyi (CONICET) ile Comahue Ulusal Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, gümüş sülünlerin insan faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde daha fazla görüldüğü tespit edildi.

70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu

Liman çevresinde hektar başına ortalama 5,69 gümüş sülün kaydedilirken doğal yapısını daha iyi koruyan alanlarda bu sayı 1,77 olarak hesaplandı.

Fotokapanlarla gerçekleştirilen başka bir araştırmada ise sekiz hayvan türüne ait 710 bağımsız görüntü elde edildi. Görüntülerin yüzde 99,7'sini adaya sonradan getirilen türler oluştururken gümüş sülünler 222 kez kaydedildi.

2021 YILINDA KONTROL ALTINA ALINDILAR

Çevre üzerindeki olası etkileri nedeniyle gümüş sülünler, Arjantin'de 2021 yılında kontrollü kullanıma tabi türler arasında sınıflandırıldı. Ancak kuşların Victoria Adası'ndan tamamen kaldırılmasına yönelik bir karar alınmadı.

Adada sürdürülen doğa koruma çalışmalarıyla dışarıdan getirilen türlerin oluşturduğu baskının azaltılması ve yerli bitki örtüsünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

ArjantinBilimGümüşSülünDünyaYaşamSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • BARBAROS BARBAROS:
    Laf olsun torba dolsun haberi 0 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    bizim Avcılar azını açmış bekliyor..hemen izle steyin gelsinler 0 0 Yanıtla
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