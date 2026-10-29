İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var - Son Dakika
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İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var

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İspanya\'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
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İspanya\'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
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İspanya'da Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 69'a yükseldi, yaralı sayısı 98 oldu. Yetkililer, kimlik tespitinin hızlıca yapılması için trenlerde yakınları bulanlara bir an önce irtibat merkezlerine giderek DNA örneği vermeleri çağrısında bulundu.

İspanya'da dün iki yüksek hızlı trenin Castilla La Mancha bölgesindeki Toledo ile Urda şehirleri arasındaki güzergahta çarpışması sonucu meydana gelen kazada can kaybı arttı. 

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Castilla La Mancha Özerk Bölgesi Başkanı Emiliano Garca-Page, düzenledikleri ortak basın toplantısında kazaya ilişkin son bilgileri paylaştı. Garca-Page, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a yükseldiğini açıkladı.

İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var

"GÜVENLİĞİ ARTIRMAK AMACIYLA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Başbakan Sanchez ise yeni kazaların önlenmesi için demiryolu "güvenliğinin artırılacağını" söyledi. Başbakan Sanchez, "Belediyelerden İspanya hükümetine kadar tüm devlet idaresi, sadece kurbanların yakınlarına destek vermekle kalmayıp, bu trajedinin en ince ayrıntısına kadar aydınlatılması ve elbette bunun bir daha yaşanmaması için güvenliği artırmak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var

4 YOLCU YOĞUN BAKIMDA

Madrid Kamu Sağlığı Merkezi ise dünden bu yana 98 ağır ve hafif yaralanın tedavi edildiğini bazılarının taburcu edildiğini bildirdi. Merkezin açıklamasına göre 4 yolcu yoğun bakımda tedavi görüyor.

İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var

ACILI AİLELERE ÇAĞRI

Kaza bölgesinden sorumlu Sivil Savunma Biriminden bir sözcü ise kimlik tespitinin hızlıca yapılması için trenlerde yakınlarına bulanlara bir an önce irtibat merkezlerine giderek DNA örneği vermeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan, kaza dolayısıyla İspanya'da ilan edilen 3 günlük yas süresi bugün başladı.

İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
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Kaynak: İHA
EndülüsİspanyaToledoMadridGüncelDünyaSon Dakika

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