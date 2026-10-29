"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu - Son Dakika
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"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu

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"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
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Malezya'dan Singapur'a tatil için gitmek isteyen evli çift, sınır kapısında sürücünün şüpheli davranışları nedeniyle durduruldu. Lüks araçta yapılan aramada kutulara ve çantalara gizlenmiş, Türk lirası karşılığı yaklaşık 36 milyon TL olan nakit para ele geçirildi. Parayı beyan etmedikleri belirlenen 41 ve 42 yaşlarındaki iş insanı çift hakkında soruşturma başlatıldı.

Malezya'dan Singapur'a tatil için gitmek isteyen evli çift, sınır kapısında yapılan kontrolde yakalandı. Sürücünün şüpheli davranışları üzerine durdurulan lüks araçta, kutulara, kâğıt torbaya ve sırt çantasına gizlenmiş yaklaşık 3 milyon Malezya ringgiti değerinde nakit para ele geçirildi. Beyan edilmediği belirlenen paraya el konulurken, çift hakkında soruşturma başlatıldı.

SÜRÜCÜNÜN DAVRANIŞLARI ŞÜPHE UYANDIRDI

Olay, 27 Ekim'de Malezya'nın Johor Bahru kentindeki Sultan İskandar Sınır Kapısı'nda meydana geldi. Malezya Sınır Kontrol ve Koruma Ajansı (MCBA) görevlileri, Singapur'a geçiş yapmak isteyen Toyota Alphard marka aracı, sürücüsünün şüpheli davranışları nedeniyle durdurdu. 41 ve 42 yaşlarında oldukları belirtilen, iş insanı çiftin bulunduğu araçta detaylı arama yapılmasına karar verildi.

KUTULARIN VE ÇANTALARIN İÇİNDEN SERVET ÇIKTI

Üç görevli tarafından gerçekleştirilen aramada aracın bagajı ve yolcu bölümü kontrol edildi. Ekipler, üç kutu, bir kâğıt torba ve siyah bir sırt çantasının içinde yüklü miktarda nakit para buldu.

Yapılan sayımda 1 milyon 971 bin 697 Malezya ringgiti ile 300 bin Singapur doları ele geçirildi. Paranın toplam değerinin yaklaşık 3 milyon Malezya ringgiti, yani 918 bin Singapur doları olduğu belirtildi.

"TATİLE GİDİYORUZ" DEDİLER

Görevlilerin soruları üzerine çift, Singapur'a tatil amacıyla seyahat ettiklerini söyledi. Ancak araçta bulunan yüksek miktardaki nakit paranın sınır geçişi öncesinde beyan edilmediği belirlendi.

Bunun üzerine çift, ele geçirilen paralar ve araçla birlikte Malezya Gümrük Departmanına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

10 BİN DOLARI AŞAN NAKİT PARANIN BİLDİRİLMESİ ZORUNLU

Malezya'da ülkeye giriş ve çıkışlarda 10 bin ABD dolarını aşan nakit para ve belirli parasal araçların yetkililere beyan edilmesi gerekiyor. Yaklaşık 3 milyon ringgit değerindeki nakit parayı bildirmeden Singapur'a götürmeye çalışan çiftin, bu yükümlülüğü ihlal edip etmediği soruşturma kapsamında inceleniyor.

ARAÇTAN YAKLAŞIK 36 MİLYON TL ÇIKTI

Ele geçirilen paranın Türk lirası karşılığı da dikkat çekti. 29 Ekim 2026 tarihli yaklaşık döviz kurlarıyla yapılan hesaplamaya göre, araçta bulunan 1 milyon 971 bin 697 Malezya ringgitinin değeri 24,2 milyon TL, 300 bin Singapur dolarının değeri ise 11,7 milyon TL olarak hesaplandı. Böylece çiftin araçta beyan etmeden taşımaya çalıştığı nakit paranın toplam değerinin yaklaşık 35,9 milyon TL olduğu belirlendi.

SingapurMalezyaTatilDünyaSon Dakika

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