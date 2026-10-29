Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler - Son Dakika
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Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler

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Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
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İtalya Serie A'nın 9. haftasında Juventus, deplasmanda karşılaştığı Genoa'ya 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, ilk yarıda bulduğu iki golle galibiyete uzanırken Juventus, ligdeki üçüncü yenilgisini yaşadı.

Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Genoa, 12. dakikada Kingsley Ehizibue'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 28. dakikada Tommaso Baldanzi'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda Juventus'un geri dönüş çabaları sonuç vermedi ve Genoa sahadan 2-0 galip ayrıldı.

JUVENTUS 14 PUANDA KALDI

Bu sonuçla Juventus, ligdeki dokuzuncu maçında üçüncü mağlubiyetini alarak 14 puanda ve sekizinci sırada kaldı. Genoa ise puanını 10'a yükselterek 13. sıraya çıktı.

İtalya Serie AJuventusDünyaGenoaSporSon Dakika

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