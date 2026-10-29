Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti - Son Dakika
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Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti

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Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti
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ABD'de yaşayan 72 yaşındaki DD White, 40 yılı aşkın muhasebecilik kariyerinin ardından emeklilik planı olarak OnlyFans'ta içerik üretmeye yöneldi. Eşiyle birlikte yetişkinlere yönelik içerikler hazırlayan, torunları ve torunlarının çocukları bulunan White verdiği kararla ülkede büyük ses getirdi.

ABD'de yaşayan 72 yaşındaki DD White, emeklilik döneminde alışılmışın dışında bir karar aldı. Yıllarca muhasebecilik yapan ve bir üretim şirketinin kurucuları arasında yer alan White, eşiyle birlikte yetişkinlere yönelik içerikler üretmeye başladı. Sekiz torun çocuğu bulunan White, OnlyFans hesabını emeklilik planının bir parçası olarak gördüğünü açıkladı.

40 YILLIK KARİYERİN ARDINDAN YENİ BİR SAYFA AÇTI

72 yaşındaki DD White, çalışma hayatını geride bıraktıktan sonra eşiyle birlikte farklı bir gelir modeli oluşturmaya karar verdi. Muhasebecilik geçmişi bulunan ve bir üretim şirketinin kurucuları arasında yer alan White, yetişkinlere yönelik içerik üretimini emeklilik dönemindeki yeni işi haline getirdi.

Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti

EŞİYLE BİRLİKTE İÇERİK ÜRETİYOR

Yaklaşık 40 yıldır evli olan White, İtalyan eşiyle bir diskoda tanıştığını anlattı. Çift, evliliklerinin ilk dönemlerinde benimsedikleri yaşam tarzına çocuklarını büyütürken ara verdi.

Çocukları ve torunları yetişkin olduktan sonra yeniden bu yaşam tarzına dönen çift, birlikte çektikleri içerikleri çeşitli internet sitelerinde paylaşmaya başladı. White, gördüğü ilginin ardından kendisine ait bir internet sitesi ve OnlyFans hesabı açtı.

Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti

SEKİZ TORUN ÇOCUĞU VAR

White'ın hikâyesindeki dikkat çekici ayrıntılardan biri de kalabalık ailesi oldu. 72 yaşındaki kadının sekiz torun çocuğu bulunuyor. Emekliliğini geleneksel biçimde geçirmek yerine dijital içerik üretimine yönelen White, bu faaliyetini eşiyle birlikte sürdürüyor.

4 ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLDİ

White'ın yetişkin eğlence sektöründeki çalışmaları ödül adaylıklarını da beraberinde getirdi. TMZ'nin aktardığına göre White, sektörün önemli organizasyonlarından AVN Ödülleri'nde dört adaylık elde etti. Instagram'da yaklaşık 35 bin takipçisi bulunan White, emeklilik döneminde başladığı yeni işiyle dikkat çekiyor.

Amerika Birleşik DevletleriCinsel içerikli görüntüDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Burda 72 de mezarda 0 0 Yanıtla
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