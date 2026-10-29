Cumhuriyetimiz 103 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı Anıtkabir\'de

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında başkent Ankara'daki ilk tören Anıtkabir'de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkânının katıldığı tören, Aslanlı Yol'daki yürüyüşle başladı.

Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

ANITKABİR'DE SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

"CUMHURİYET UĞRUNA BÜYÜK BEDELLER ÖDEDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün büyük bedeller ödediğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. seneyi devriyesini kutluyoruz. Tarihimize yeni bir istikamet çizen bu önemli günde Zat-ı Âlinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi şükranla yâd ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni, devleti ve milletiyle birlikte müreffeh ve muzaffer yarınlara ulaştırmak için farklı cephelerde, yoğun bir cephede mücadele içindeyiz. Cumhuriyeti henüz ilan edilmemişken Zat-ı Âlinizin 1 Mart 1922 tarihli Büyük Millet Meclisi hitabınızda mündemiç 'Bizi milli davamızı izlemekten yıldırak hiçbir araç, hiçbir kuvvet düşünülemez. Milli davamız bizim hayatımızdır.' sözleri bu ışıkta milli davamız olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Ruhu şad olsun."

CUMHURİYET'İN 103. YILI KUTLANIYOR

29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında kutlama programları düzenleniyor.