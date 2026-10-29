Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar

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Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışları sürerken taraftarların gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola'yı takımın başında görmek istediklerini sosyal medya paylaşımlarıyla dile getiriyor.

Yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken Fenerbahçe taraftarları arasında Pep Guardiola'nın adı konuşulmaya başlandı. Sarı-lacivertli futbolseverler, deneyimli çalıştırıcının takımın başına getirilmesi yönündeki taleplerini paylaşımlarında ifade ediyor.

MONTELLA VE AVCI'YA MESAFELİLER

Fenerbahçe yönetiminin gündemindeki isimlerden Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı, taraftarların bir bölümünden beklenen desteği göremedi.

Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar

Özellikle Abdullah Avcı'nın adının geçmesi bazı sarı-lacivertli futbolseverlerin tepkisini çekerken Montella konusunda da farklı görüşler dile getiriliyor. Taraftarların bir bölümü, takımın başına uluslararası alanda önemli başarılar kazanmış bir teknik direktör getirilmesini istiyor.

AYKUT KOCAMAN KONUSUNDA GÖRÜŞLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın yeniden göreve gelmesi ihtimali ise taraftarları ikiye böldü. Kocaman'ın kulübü yakından tanımasını ve geçmişte elde ettiği başarıları önemli bulan taraftarlar bulunurken deneyimli çalıştırıcının yeniden göreve getirilmesine sıcak bakmayanlar da var.

Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar

GUARDIOLA'NIN KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City gibi Avrupa devlerini çalıştıran Pep Guardiola, kazandığı lig şampiyonlukları ve Şampiyonlar Ligi zaferleriyle futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar

Manchester City'deki uzun görev sürecini tamamlayan İspanyol çalıştırıcının adı, Fenerbahçe taraftarlarının yeni teknik direktör beklentileri arasında da konuşuluyor. Sarı-lacivertli yönetimin Guardiola ile temas kurup kurmayacağı ise merak konusu.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • İsmail Yıldırım İsmail Yıldırım:
    başkanın biri şikeden hapis yatmış, diğer başkanı uyuturucu imalatı ve satmaktan yargılanıyor. takım kaptanı hapisten yeni çıktı, kim bu takım? 0 0 Yanıtla
  • pamuk010421 pamuk010421:
    Fb taraftarı çok biliyor zaten herşeyi,Morinhonun kariyerinden daha iyi kariyermi vardı boş konuşmalar bunlar.... 0 0 Yanıtla
  • İsmail Yıldırım İsmail Yıldırım:
    şikeye teknik direktör aranıyor 0 0 Yanıtla
  • İskender Asyalı İskender Asyalı:
    gelsin gelsin çok iyi olur mayıs sonu için 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Çolak Mustafa Çolak:
    Bu hataya düşmeyin Bu hoca herşeye Doymuş bunda heyecan filan kalmamıştır. Sakın ha sakın yönetim bu konuda taraftarı dinlemeyeli. 0 0 Yanıtla
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