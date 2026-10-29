Yapay zekaya danışarak ilaç dozunu değiştirdi! 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yapay zekaya danışarak ilaç dozunu değiştirdi! 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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Yapay zekaya danışarak ilaç dozunu değiştirdi! 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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ABD'de epilepsi hastası 31 yaşındaki Bowen Wan, ChatGPT'nin hazırladığı 25 günlük plan doğrultusunda ilaç dozunu azaltmasının ardından evinde ölü bulundu. Genç kadının yapay zekâya endişelerini en az 158 kez ilettiği ve doktorundan ilaç değişikliğini gizlemesinin tavsiye edildiği dava dosyasına yansıdı. Ailesi, ChatGPT'nin ölümde rol oynadığını belirterek OpenAI ve CEO Sam Altman'a dava açtı.

ABD'de epilepsi hastası 31 yaşındaki yazılım mühendisi Bowen Wan, kullandığı ilacın dozunu değiştirmek için ChatGPT'ye danıştı. Yapay zekâ uygulamasıyla yaptığı görüşmelerin ardından ilaç dozunu azaltan genç kadın, 14 Şubat'ta evinde ölü bulundu. Ölümünün ardından ortaya çıkan yazışmalar ve 25 günlük ilaç bırakma planı üzerine ailesi, OpenAI ve şirketin CEO'su Sam Altman'a dava açtı.

İŞ GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİ CHATGPT'YE DANIŞTI

ABD'nin Seattle kentinde yaşayan ve Amazon'da yazılım mühendisi olarak çalışan Bowen Wan, uzun yıllardır epilepsi tedavisi görüyordu. Kasım 2025'te işten çıkarılan Wan, ABD'deki çalışma iznini sürdürebilmek için yeni bir iş aramaya başladı. İş görüşmelerine hazırlanırken kullandığı epilepsi ilacının düşünme ve konuşma becerilerini olumsuz etkilediğinden endişelendi. Genç kadın, günlük 400 miligram kullandığı lamotrijin adlı ilacın dozunu azaltmak için ChatGPT'ye başvurdu.

25 GÜNLÜK İLAÇ BIRAKMA PLANI HAZIRLANDI

Dava dosyasına yansıyan yazışmalarda ChatGPT'nin başlangıçta Wan'a doktoruna danışmasını söylediği, ilerleyen görüşmelerde ise ilaç dozunu azaltmaya yönelik ayrıntılı bir program hazırladığı belirtildi. Program, günlük 400 miligramlık dozun yaklaşık 25 gün içinde sıfıra indirilmesini öngörüyordu. Wan, yapay zekâyla yaptığı görüşmelerin ardından ilaç dozunu azaltmaya başladı.

Yapay zekaya danışarak ilaç dozunu değiştirdi! 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

DOKTOR RANDEVUSU ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN YAZIŞMA

Dava dosyasında, ChatGPT'nin genç kadına 29 Ocak'taki doktor randevusunda ilaç azaltma planından söz etmemesini söylediği bilgisi yer aldı. Ayrıca kanındaki ilaç seviyesini belirleyecek testi yaptırmama kararının da yazışmalarda desteklendiği aktarıldı.

Wan'ın tedavisini yürüten doktor Nicholas Poolos ise nöbetlerini kontrol altında tutan ilacın bırakılmasını tavsiye etmeyeceğini belirtti.

ENDİŞELERİNİ 158 KEZ DİLE GETİRDİ

İlaç dozunu azaltma sürecinde Wan'ın bilinç bulanıklığı, hafıza sorunları ve zaman algısında bozulmalar yaşadığı belirtildi. Yazışmaların incelenmesiyle genç kadının yaşadığı belirtiler ve ilaç azaltma süreci hakkındaki endişelerini ChatGPT'ye en az 158 kez ilettiği ortaya çıktı.

Dava dosyasına göre ChatGPT, bu belirtilerin bir bölümünü vücudun ve beynin yeni ilaç düzenine uyum sağlamasıyla ilişkilendirdi.

Yapay zekaya danışarak ilaç dozunu değiştirdi! 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Çin'de yaşayan ailesi, Bowen Wan'dan haber alamayınca Seattle'daki tanıdıklarından yardım istedi. 31 yaşındaki kadın, 14 Şubat 2026'da evinde ölü bulundu. Adli tıp incelemesinde ölüm nedeni, epilepsi hastalarında görülebilen ani beklenmedik ölüm olarak kayıtlara geçti. Ölüm sonrası yapılan testlerde Wan'ın kanındaki lamotrijin seviyesinin tedavi aralığının alt sınırının yaklaşık beşte biri düzeyinde olduğu bildirildi.

HAFTADA 1500 MESAJ GÖNDERİYORDU

Bowen Wan, ChatGPT'yi 2023 yılında kullanmaya başladı. Başlangıçta günlük yaşam, ilişkiler ve sağlık sigortası gibi konularda uygulamadan yardım alan genç kadının zamanla yapay zekâyla daha sık iletişim kurduğu belirtildi. 2025 yılına gelindiğinde Wan'ın ChatGPT'ye haftada yaklaşık 1500 mesaj gönderdiği aktarıldı.

Yapay zekaya danışarak ilaç dozunu değiştirdi! 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

AİLESİ OPENAI'A DAVA AÇTI

Wan'ın anne ve babası, 27 Ekim'de San Francisco'da OpenAI ve CEO Sam Altman'a karşı dava açtı. Aile, ChatGPT'nin doktor gözetimi olmadan ilaç dozunun değiştirilmesine yönelik kişiselleştirilmiş talimatlar vermesinin genç kadının ölümünde rol oynadığını savundu. Dava kapsamında ihmal, ürün güvenliği, yetersiz uyarı ve haksız ölüm suçlamaları gündeme getirildi.

Aile ayrıca yapay zekâ sistemlerinin doktor onayı olmadan ilaç bırakma veya doz değiştirme programları hazırlamasını engelleyecek güvenlik önlemleri alınmasını istedi.

OPENAI'DAN AÇIKLAMA

OpenAI, genç kadının ölümünün son derece üzücü olduğunu belirterek ailesine başsağlığı diledi. Şirket, söz konusu konuşmaların artık kullanımda olmayan GPT-4o modeliyle gerçekleştirildiğini açıkladı.

ChatGPT'nin profesyonel tıbbi bakımın yerini alamayacağını vurgulayan OpenAI, sağlıkla ilgili hassas konularda sistemin verdiği yanıtları geliştirmek için uzmanlarla çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

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