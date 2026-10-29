İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! Birçok cadde trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! Birçok cadde trafiğe kapatıldı

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İstanbul\'da bugün bu yollara dikkat! Birçok cadde trafiğe kapatıldı
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İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle birçok yol trafiğe kapatılıyor. İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, Vatan Caddesi başta olmak üzere Fatih, Üsküdar, Kadıköy ve Ataşehir'deki bazı yollar törenler süresince araç trafiğine kapalı olacak. Kısıtlamalar bazı bölgelerde sabah erken saatlerde, bazı noktalarda ise öğleden sonra başlayacak.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da trafik düzenlemeleri bugün saat 05.45 itibarıyla başladı.

Kapatılan yolların tören ve etkinliklerin tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açılması planlanıyor. Ancak yolların açılacağı kesin saat açıklanmadı.

FATİH'TE HANGİ YOLLAR KAPALI?

Fatih'te Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle saat 07.00'den itibaren şu yollar trafiğe kapatılıyor:

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), her iki yön

- Vatan Caddesi'nin her iki yöndeki yan yolları

Alternatif güzergâhlar: Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi ve D-100 Karayolu.

İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! Birçok cadde trafiğe kapatıldı

ÜSKÜDAR'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

Üsküdar'da saat 08.00'den itibaren Harem Sahil Yolu'nun Kıyı Emniyet ile Şemsipaşa Caddesi arasındaki bölümü ve bu güzergâha bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe kapatılıyor.

Alternatif güzergâhlar: Doğancılar Caddesi, Tunusbağı Caddesi, Nuh Kuyusu Caddesi, Selimiye İskele Caddesi ve Hakimiyeti Milliye Caddesi.

KADIKÖY'DE HANGİ YOLLAR KAPALI?

Kadıköy'de trafik kısıtlamaları iki aşamalı olarak uygulanacak.

Saat 07.00'den itibaren:

Bağdat Caddesi'nin Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi ile Rüzgargülü Çıkmaz Sokak (Kızıltoprak Meydanı) arasındaki bölümü ve bu güzergâha çıkan cadde ve sokaklar kapalı olacak.

Alternatif yollar: Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 Karayolu.

Saat 17.00'den itibaren:

Bağdat Caddesi'nin Kasadar Sokak ile Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi arasındaki bölümü ve bu güzergâha bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar: Şemsettin Günaltay Caddesi ve D-100 Karayolu.

İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! Birçok cadde trafiğe kapatıldı

ATAŞEHİR'DE HANGİ YOLLAR KAPALI?

Ataşehir'de de yollar iki farklı saatte trafiğe kapatılacak.

Saat 08.00'den itibaren:

Ataşehir Bulvarı'nın Şubat Sokak ile Turgut Özal Bulvarı arasındaki bölümü ve bu güzergâha çıkan cadde ve sokaklar kapatılacak.

Alternatif yollar: Meriç Caddesi, Sedef Caddesi ve Dicle Caddesi.

Saat 16.00'dan itibaren:

Ataşehir Bulvarı'nın Turgut Özal Bulvarı ile Ihlamur Bulvarı arasındaki bölümü ve bağlantılı cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak.

Alternatif yollar: Dereboyu Caddesi, Meriç Caddesi, Ataşehir Bulvarı'nın Metropol AVM istikameti ve Dicle Caddesi.

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGÂH UYARISI

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle uygulanacak trafik kısıtlamalarının etkinlikler tamamlanana kadar sürmesi bekleniyor.

Özellikle Vatan Caddesi, Bağdat Caddesi, Harem Sahil Yolu ve Ataşehir Bulvarı'nı kullanacak sürücülerin belirtilen kapanış saatlerini dikkate alarak alternatif güzergâhlara yönelmesi önem taşıyor.

Vatan Caddesi 29 Ekim töreni için kapandı: Sürücülere 5 alternatif güzergahVatan Caddesi 29 Ekim töreni için kapandı: Sürücülere 5 alternatif güzergah
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