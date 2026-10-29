Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı - Son Dakika
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Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı

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Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır\'ın mal varlığını tek tek açıkladı
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Kadir İnanır'ın vasiyeti üzerinden başlayan miras tartışmalarına hayat arkadaşı Jülide Kural'dan yanıt geldi. İnanır'ın mal varlığının bir ev, üç eski otomobil ve banka birikiminden ibaret olduğunu belirten Kural, 25 Rolex saat iddiasını kesin bir dille yalanladı. Hakkındaki suçlamalara tepki gösteren Kural, hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Türk sinemasının efsanesi usta oyuncu Kadir İnanır'ın vasiyeti üzerinden başlayan miras tartışmalarına hayat arkadaşı Jülide Kural'dan yanıt geldi. İnanır'ın büyük bir servete sahip olduğu iddialarını reddeden Kural, mal varlığını açıkladı.

VASİYETİ AİLE İÇİNDE TARTIŞMA YARATTI

Kadir İnanır'ın 2022 yılında noter huzurunda hazırladığı vasiyetnameyle mal varlığını, telif haklarını ve isim haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakması, aile üyeleri arasında görüş ayrılıklarına neden oldu.

İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, sanatçının vasiyetini hazırladığı dönemde yaşadığı sağlık sorunlarının iradesini etkilemiş olabileceğini öne sürerek hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

Diğer yeğeni Gül Bakar ise İnanır'ın kararına saygı duyduğunu belirtti.

Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı

"BÜYÜK BİR SERVETE SAHİP OLDUĞU İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

T24'ten Sibel Yükler'e konuşan Jülide Kural, miras tartışmalarına ilişkin sessizliğini bozdu.

İnanır'ın mal varlığına yönelik iddialara yanıt veren Kural, "Öncelikle, Kadir İnanır'ın büyük bir servete sahip olduğu iddiası doğru değildir. Mal varlığı, birlikte yaşadığımız evimizden, eski üç otomobilden ve bankadaki bir miktar birikiminden ibarettir" dedi.

"25 ROLEX SAAT İDDİASI TAMAMEN UYDURMA"

Kamuoyunda konuşulan değerli saat ve koleksiyon iddialarını da reddeden Kural, "Kurbağa koleksiyonu maddi değil, manevi değeri olan küçük eşyalardan oluşmaktadır. Sözü edilen 25 Rolex saat ve benzeri iddialar tamamen uydurmadır" ifadelerini kullandı.

Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı

"ASIL MESELE BİR MİRAS TARTIŞMASI DEĞİL"

Hakkındaki iddiaların kişiliğini hedef aldığını savunan Jülide Kural, tartışmaların yalnızca mal varlığı üzerinden değerlendirilmesine karşı çıktı.

Kural, "Asıl mesele bir miras tartışması değildir. Asıl mesele, yaşamı boyunca kendi emeğiyle var olmuş bağımsız bir kadını, bir erkeğin servetine konmuş edilgen ve niteliksiz bir kişilik olarak göstermeye çalışmaktır" diye konuştu.

Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı

"EVLENMEYE SICAK BAKMAYAN BENDİM"

Kadir İnanır ile uzun yıllar evlenmeden sürdürdükleri birlikteliklerine de değinen Kural, evlilik kararına sıcak bakmayan tarafın kendisi olduğunu açıkladı.

Kural, "Evlenmeye sıcak bakmayan bendim çünkü Kadir'le birlikteliğimizin gücü hukuki bir statüden değil, sevgimizden, güvenimizden ve ortak hayat irademizden geliyordu" dedi.

İnanır'ın hastalığı ve ölümünün ardından bazı kişilerin hayatlarına müdahil olmaya çalıştığını savunan Kural, "Hayatımızda yıllarca bulunmayan insanların, onun hastalığı ve ölümünün ardından söz sahibi olmaya çalışmalarını kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAK

Kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını belirten Kural, avukatı Bişar Alinak aracılığıyla hukuki girişimlerde bulunacağını duyurdu.

"AH KADİR, SEN GİDELİ DÜNYA FENA"

Jülide Kural, açıklamasının sonunda hayat arkadaşına duyduğu özlemi de dile getirdi.

Kural, İnanır'a seslenerek "Ah Kadir, sen gideli dünya fena... Çok fena!" ifadelerini kullandı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bülent Aksoy Bülent Aksoy:
    Rahmetli bir resmi nikah kıyaydı da bu hallere düşmeseydi Jülide hanım da inanır ailesi sonuna kadar haklı seven insan sevdiğine resmi nikah kıyar 2 0 Yanıtla
  • Mahmut Deniz Mahmut Deniz:
    gayrimeşru bir hayat yaşa sonra şöyle böyle de yazıklar olsun 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı - Son Dakika
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