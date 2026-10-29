Diaz-Canel, BM'de 130 oyla kabul edilen ambargo kararını halkının zaferi olarak gördü

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun sona erdirilmesinin gerekliliği konusunda sunulan karar tasarısının kabul edilmesini "Küba halkının zaferi" olarak nitelendirdi.

Diaz-Canel, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'ndaki oylama sonucunu değerlendirdi.

BM üyesi ülkelerin ABD'ye boyun eğmediğini vurgulayan Diaz-Canel, şu ifadeleri kullandı:

" Dünya, bu oylamanın seyrini değiştirmek için ABD'nin uyguladığı en kaba baskı ve şantajların bile üzerine çıkarak bir kez daha ezici çoğunlukla ablukaya karşı tavır koymuştur. Küba'nın bugün BM Genel Kurulu'nda elde ettiği bu zafer, ABD hükümetinin ekonomik boğma politikalarına, tehditlerine ve suistimallerine teslim olmayan kahraman Küba halkının zaferidir. Tüm bir ulusu toplu olarak cezalandırmak ve boyun eğdirmek amacıyla yalana ve şantaja bel bağlayanlara karşı gerçeğin zaferidir. Küba tehdit değildir, blokaj tehdittir."

BM Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun sona erdirilmesinin gerekliliği konusunda sunulan karar tasarısını 17'ye karşı 130 oyla kabul etmişti.

Oylamada, Türkiye'nin de dahil olduğu 130 ülke, Küba'ya ambargonun sonlandırılması tasarısı için "evet" oyu kullanırken, aralarında ABD, İsrail, Ukrayna, Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu 17 ülke, ambargonun devam etmesi yönünde oy kullanmıştı.