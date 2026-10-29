Nevzat Aydın, 1 milyon avro isteyip çocuğunu tehdit eden K.A.'dan şikayetçi oldu - Son Dakika
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Nevzat Aydın, 1 milyon avro isteyip çocuğunu tehdit eden K.A.'dan şikayetçi oldu

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Nevzat Aydın, kendisini 'Çirkinler' suç örgütünden K.A. olarak tanıtan kişinin 1 milyon avro isteyip çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Tehditlerin, oğlunun 22 Ekim'de Trabzonspor-Beşiktaş maçı seremonisine çıkmasının ardından başladığı belirtildi.

YEMEKSEPETİ'nin eski sahibi Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor- Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından, 'Çirkinler' isimli suç örgütü üyesi olduğunu söyleyen K.A. tarafından arandığını ve 1 milyon avro istendiğini belirterek şikayetçi oldu. Aydın, parayı ödememesi halinde çocuğunun öldürülmekle tehdit edildiğini belirtti.

İş insanı Nevzat Aydın, Beykoz Asayiş Büro Amirliğine giderek 28 Ekim saat 18.00 sıralarında mesajlaşma uygulaması üzerinden +30 kodlu Yunanistan'a ait bir numaradan arandığını ve kendisini 'Çirkinler' suç örgütünden K.A. olarak tanıtan kişinin, 1 milyon avro para istediğini ve ödememesi halinde çocuğunu öldüreceğini söylediğini belirterek şikayetçi oldu.

'HABERLERİN ARDINDAN GELDİ'

Aydın, tehditlerin 22 Ekim'de oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçının seremonisine çıkmasının ardından başladığını belirtti. Oğlunun seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından tehdit edildiğini söyleyen Aydın, söz konusu haberleri yapan kişiler hakkındaki şikayet hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

Olayla ilgili Beykoz Asayiş Büro Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Nevzat AydınTrabzonsporİstanbulBeşiktaş3. SayfaGüncelSon Dakika

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