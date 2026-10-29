Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı - Son Dakika
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Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı

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Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı
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ABD'de 27 yaşındaki özel eğitim öğretmeni Ann Margaret Bacon'ın, 18 yaşındaki erkek öğrencisiyle ilişki yaşamak için en az 4 kez otel odası kiraladığı ortaya çıktı. İlişkinin öğrencinin mezuniyetinden sonra başladığını söyleyen öğretmen, otel fotoğrafları ve telefondaki mesajların ortaya çıkmasının ardından gerçeği itiraf etti. Bacon, 6 ay hapis ve 2 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Oakdale kentinde bulunan Tartan Lisesi'nde özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan 27 yaşındaki Ann Margaret Bacon'ın, 18 yaşındaki erkek öğrencisiyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Bacon'ın öğrencisiyle buluşabilmek için aynı otelde en az dört kez oda kiraladığı belirlendi. Öğretmenin 8 Mayıs, 4 Haziran, 11 Haziran ve 4 Temmuz tatili döneminde otelde kaldığı tespit edildi.

Polise verdiği ifadede o dönemde ailesinin evinin bodrum katında yaşadığını anlatan Bacon, öğrencisiyle birlikte olabilmek için birkaç kez otel odası tuttuğunu kabul etti.

ÖNCE İNKAR ETTİ, FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKINCA İTİRAF ETTİ

2024 yılında okul yönetimi ve okulda görevli polis memurunun durumu emniyet birimlerine bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Bacon, ilk ifadesinde öğrencisiyle ilişkisinin mezuniyetten bir ay sonra başladığını savundu. Ancak otelde birlikte çekildikleri fotoğrafın ortaya çıkmasıyla bu açıklaması geçerliliğini yitirdi.

Soruşturma kapsamında dinlenen bir tanık, öğretmen ile öğrenci arasındaki ilişkiyi mayıs ayının başında öğrendiğini ve o sırada gencin hâlâ Bacon'ın sınıfında olduğunu anlattı.

Tanık, durumu temmuz ayında okul yönetimine bildirdiğini ancak elinde kanıt bulunmadığını, Bacon'ın öğretmenliğe devam etmesinden endişe duyduğu için şubat ayında yeniden ihbarda bulunduğunu söyledi.

Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı

ÖĞRENCİNİN ESKİ SEVGİLİSİ MESAJLARI BULDU

Soruşturmada öğrencinin eski kız arkadaşının ifadesi de önemli rol oynadı.

Genç kadın, erkek arkadaşının mayıs ayında ilişkilerine ara vermek istediğini, bu dönemde öğretmeniyle gizlice görüşmeye başladığını anlattı.

Ağustos ayında yeniden bir araya geldiklerinde ise erkek arkadaşının telefonunda Bacon ile yaptığı cinsel içerikli yazışmaları ve çıplak fotoğrafları buldu.

Telefonda ayrıca öğretmenin otel odasında öğrenci ve arkadaşlarıyla alkol aldığı görüntüler de yer aldı.

ÖĞRENCİLERE ALKOL SAĞLADIĞI DA ARAŞTIRILDI

Bacon'ın otel odasına gelen diğer öğrencilere alkol temin ettiği de soruşturma konusu oldu.

Öğretmen, gençlere alkol satın aldığını reddetti. Ancak haziran ayında Venmo üzerinden kendisine gönderilen ve açıklamasında alkolü çağrıştıran "liqq" ifadesi bulunan 40 dolarlık ödeme sorulduğunda, paranın kimden geldiğini ve ne için gönderildiğini hatırlamadığını söyledi.

Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı

İLİŞKİNİN ÖĞRENCİLİK DÖNEMİNDE BAŞLADIĞINI KABUL ETTİ

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Bacon, öğrenciyle ilişkisinin genç henüz kendi sınıfındayken başladığını kabul etti.

İlişkilerinin temmuz ayında sona erdiğini, kasım ayında yeniden görüşmeye başladıklarını ancak polis tarafından sorgulandığı sırada artık birlikte olmadıklarını anlattı.

Öğrenci de polis ifadesinde Bacon ile sevgili olduklarını ve öğretmenin yeni taşındığı evde kaldığını doğruladı.

Genç, ilişki sırasında 18 yaşında olmasına rağmen Minnesota yasaları, öğretmenlerin öğrencileriyle mesleki konumlarından kaynaklanan ilişki nedeniyle cinsel birliktelik yaşamasını suç kapsamında değerlendiriyor.

6 AY HAPİS VE 2 YIL DENETİMLİ SERBESTLİK CEZASI

Ann Margaret Bacon, mesleki konum nedeniyle yasaklanan cinsel ilişkiye ilişkin üçüncü derece suçlamayı kabul etti.

Pazartesi günü görülen duruşmada eski öğretmen, 180 gün hapis ve ardından 2 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kararına göre Bacon, hapis cezasını elektronik kelepçeyle evde gözetim altında geçirebilecek.

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