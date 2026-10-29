Aile Bakanlığı çocuğun sünnet görüntüsüne erişim engelini mahkemede kabul ettirdi

Sosyal medyada "Tayyargiller" olarak tanınan Özlem ve Tayyar Öz çiftinden Özlem Öz'ün, yaklaşık 4,3 milyon takipçili Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi. Çocuğunun sünnet işlemi sırasında kaydedilen görüntüleri paylaşması üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi mahkeme tarafından kabul edildi. Bakanlık, ebeveynlerin çocuklarının özel hayatı ve beden mahremiyeti üzerinde sınırsız hakka sahip olmadığını vurguladı.

4,3 MİLYON TAKİPÇİLİ HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Sosyal medyada lüks yaşamlarına ilişkin paylaşımlarıyla tanınan Özlem ve Tayyar Öz çifti, bu kez çocuklarının mahremiyetine ilişkin tartışmalarla gündeme geldi.

Geçtiğimiz ağustos ayında beşinci çocuğunu dünyaya getiren Özlem Öz, ailesi ve çocuklarıyla ilgili paylaşımları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Özellikle küçük yaştaki çocuğunun sünnet işlemi sırasında kaydedilen görüntülerini paylaşması üzerine yetkililere şikâyetlerde bulunuldu.

Şikâyetlerin ardından başlatılan hukuki süreç sonucunda Öz'ün yaklaşık 4,3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildiği bildirildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ, MAHKEME TALEBİ KABUL ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Ö.Ö. tarafından paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, küçük yaştaki bir çocuğun sünnet işlemi sırasında kaydedilen görüntü ve konuşmaların, çocuğun özel hayatını ve beden mahremiyetini ihlal ettiği belirtildi.

Bakanlık, söz konusu paylaşımlar nedeniyle 5651 sayılı Kanun kapsamında içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunulduğunu, ilgili mahkemenin de bu talebi kabul ettiğini duyurdu.

"EBEVEYNLERİN RIZASI İHLALİ HUKUKA UYGUN HALE GETİRMEZ"

Bakanlık açıklamasında, çocukların doğumlarından itibaren gelişim süreçlerinin, aile ilişkilerinin, sağlık deneyimlerinin ve özel yaşamlarına ilişkin görüntülerin sürekli sosyal medya içeriğine dönüştürülmesinin ciddi riskler taşıdığına dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Velayet hakkı, ebeveynlere çocuklarının özel hayatı ve beden mahremiyeti üzerinde sınırsız bir tasarruf yetkisi tanımamaktadır. Bu hakkın kullanımında çocuğun üstün yararının gözetilmesi esastır. Ebeveynlerin rızası, çocukların mahremiyetini ihlal eden paylaşımları hukuka uygun hale getirmemektedir."

"ÇOCUKLARIN MAHREMİYETİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çocukların mahremiyetinin dijital ortamlarda da korunması gerektiğini vurgulayan Bakanlık, bu konuda ebeveynlerin yanı sıra içerik üreticileri ve sosyal medya platformlarının da sorumluluk taşıdığını belirtti.

Açıklamada, "Bakanlığımız, çocukların üstün yararını esas alarak haklarını ve mahremiyetlerini korumaya yönelik gerekli hukuki ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir" denildi.