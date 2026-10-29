Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutladı. Türkiye'nin son 24 yılda birçok alanda önemli mesafeler katettiğini belirten Erdoğan, "Türkiye hamdolsun bugün dünden daha güçlüdür. İnşallah yarın çok daha güçlü, çok daha itibarlı, her alanda çok daha etkin olacaktır. Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk milleti mührünü vuracaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle video mesaj yayımladı. 

Erdoğan, tüm vatandaşları saygı ve sevgiyle selamlayarak, "Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Aziz milletimizin, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yurt dışı misyonlarımızda bayram sevincimize ve heyecanımıza ortak olan kıymetli misafirlerimize en samimi şükranlarımı iletiyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kalbi milletimizle çarpan, bizimle sevinip, bizimle üzülen, kader ve gönül birliği yaptığımız bütün dost ve kardeşlerimizi de muhabbetle kucaklıyorum" dedi.

"MİLLİ MÜCADELE, MİLLETİN NELERİ BAŞARABİLECEĞİNİ BÜTÜN DÜNYAYA GÖSTERMİŞTİR"

Türkiye Cumhuriyeti’nin, tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, hür yaşama kararlılığının ve kendi geleceğini tayin etme azminin en güçlü nişanesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal önderliğinde, büyük fedakarlıklarla yürüttüğümüz Milli Mücadele, birlik ve beraberlik içinde kenetlenen bir milletin en zor şartlarda dahi neleri başarabileceğini bütün dünyaya göstermiştir. İmkansızlıklar içerisinde elde edilen bu büyük başarı, yalnızca bir milletin kaderini değiştirmekle kalmamış, aynı zamanda milli iradenin gücünü ve bağımsız yaşama hakkının vazgeçilmezliğini tarihe nakşetmiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak

"TÜRKİYE, GÜÇLÜ BİR GELECEĞE DOĞRU EMİN ADIMLARLA İLERLEMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 103 yıl önce Türk milletinin sergilediği azim, cesaret ve kararlılığın bugün de en güçlü motivasyon kaynağı olmaya devam ettiğini söyleyerek, "Son 24 yılda savunma sanayinden enerjiye, ulaştırmadan diplomasiye uzanan geniş bir yelpazede kat ettiğimiz mesafeyi müessir ve müreffeh Türkiye'ye giden yolun kilometre taşları olarak görüyoruz. Kendi teknolojisini geliştiren, savunma alanındaki imkan ve kabiliyetlerini artıran, enerji arz güvenliğini güçlendiren, ulaştırma altyapısını çağın gereklerine göre yenileyen ve üretim kapasitesini sürekli büyüten ülkemiz daha güçlü bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir" diye konuştu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ ÇOK DAHA AYDINLIK YARINLARA HEP BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ"

Türkiye olarak yakın çevrede ve dünyanın farklı yerlerinde savaşların, çatışmaların, krizlerin yaşandığı zor bir dönemde istikrarı korumakla kalmayıp anlaşmazlıkların çözümü içinde sorumluluk aldıklarını belirten Erdoğan, "Dünyada barış, bölgede barış ve yurtta barış' şiarıyla barış için, adalet için gayret göstermeye bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz. 86 milyon olarak ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek Türkiye Yüzyılı hedefimizi kuvveden fiile geçirecek gök kubbemiz olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni çok daha aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki Türkiye hamdolsun bugün dünden daha güçlüdür. İnşallah yarın çok daha güçlü, çok daha itibarlı, her alanda çok daha etkin olacaktır. Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk milleti mührünü vuracaktır. Rabb'im milletçe yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kutlu olsun" dedi. 

Recep Tayyip ErdoğanCumhuriyet BayramıTürkiye29 EkimGüncelGündemSon Dakika

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