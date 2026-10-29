Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar - Son Dakika
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Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar

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Sergen Yalçın\'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
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A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın'ın, bazı milli futbolcularla iletişim kurmakta zorlandığı öne sürüldü. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, takımın değişmez isimleri arasında yer alan 2-3 futbolcunun, geçmişte kendileri hakkında yaptığı sert eleştiriler nedeniyle Yalçın'ın telefonlarına cevap vermediğini iddia etti.

YouTube kanalında konuşan Sercan Hamzaoğlu, milli futbolculardan birinin Sergen Yalçın'a çok sert tepki gösterdiğini aktardı. Hamzaoğlu'nun iddiasına göre söz konusu futbolcu, "Ben o kişinin telefonuna bakmam. Benim için yok hükmünde. Milli Takım hocası olsa ne olur? Bana ekranda bu şekilde sallayan bir adam benim teknik direktörüm olamaz" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar

"MİLLİ TAKIM'A GİDERİM, YÜZÜNE BAKMAM"

Yaşanan telefon görüşmesine bizzat tanıklık ettiğini belirten Hamzaoğlu, Sergen Yalçın'ın ulaşmaya çalıştığı bazı futbolcuların aramalara yanıt vermediğini söyledi. Gazeteci, futbolculardan birinin "Milli Takım'a giderim, antrenmana çıkarım, yüzüne bakmam" diyerek tepkisini ortaya koyduğunu öne sürdü.

Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar

GEÇMİŞTEKİ ELEŞTİRİLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

İddiaların ardından Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde milli futbolcular hakkında kullandığı ifadeler yeniden dikkat çekti. Yalçın, geçmişte Barış Alper Yılmaz için "Üst düzey bir oyuncu değil, olmaz o", Kenan Yıldız için "Yıldız oyuncu zaten böyle olmaz" ve Arda Güler için "Bir şey oynamamış oyuncuları bu kadar yıldız pozisyonuna getirerek yanlış yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar

Hakan Çalhanoğlu ve Ferdi Kadıoğlu'nun performanslarını da eleştiren Yalçın'a tepki gösterdiği öne sürülen futbolcuların kimlikleri ise açıklanmadı.

Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
A Milli Futbol TakımıVincenzo MontellaSergen YalçınMilli TakımSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mussi Mussi Mussi Mussi:
    Keser döner sap döner,gün gelir hesap döner,dilin kemigi yok bir sey söylerken üc defa düşüneceksin 7 4 Yanıtla
  • I. Borrel I. Borrel:
    Futbolcuların böyle bir lüksü varmı ya, hem millisin hemde milli takımı reddedeceksin, Sergen bey yeni takım kur sende. 1 0 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    SÖZ KONUSU VATAN OLUNCA BU TİP ŞIMARIKLARI ÇAĞIRMIYACAKSIN TAKIMA.SİL BAŞTAN :NİCE GENÇLER VAR MİLLİ RUH LA OYNAYACAK SADECE BİRAZ SABIR. 0 0 Yanıtla
  • Adsız Murat Adsız Murat:
    Sergen'i açık sözlülüğünden severim ama kimseye hakaret etmeden küçümsemeden bu konuşmalarını yapsa iyi olur. Artık o bir teknik direktör gün gelir her yerde çalışabilir. Onun için diline beline sahip olacaksın. Gönlünü alacak futbolcuların. 0 0 Yanıtla
  • Seçkin Seçkin:
    Ekranda futbolcuya sallarsan futbolcuda seni sallamaz... 0 0 Yanıtla
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