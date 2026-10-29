Sergen Yalçın\'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar

YouTube kanalında konuşan Sercan Hamzaoğlu, milli futbolculardan birinin Sergen Yalçın'a çok sert tepki gösterdiğini aktardı. Hamzaoğlu'nun iddiasına göre söz konusu futbolcu, "Ben o kişinin telefonuna bakmam. Benim için yok hükmünde. Milli Takım hocası olsa ne olur? Bana ekranda bu şekilde sallayan bir adam benim teknik direktörüm olamaz" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM'A GİDERİM, YÜZÜNE BAKMAM"

Yaşanan telefon görüşmesine bizzat tanıklık ettiğini belirten Hamzaoğlu, Sergen Yalçın'ın ulaşmaya çalıştığı bazı futbolcuların aramalara yanıt vermediğini söyledi. Gazeteci, futbolculardan birinin "Milli Takım'a giderim, antrenmana çıkarım, yüzüne bakmam" diyerek tepkisini ortaya koyduğunu öne sürdü.

GEÇMİŞTEKİ ELEŞTİRİLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

İddiaların ardından Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde milli futbolcular hakkında kullandığı ifadeler yeniden dikkat çekti. Yalçın, geçmişte Barış Alper Yılmaz için "Üst düzey bir oyuncu değil, olmaz o", Kenan Yıldız için "Yıldız oyuncu zaten böyle olmaz" ve Arda Güler için "Bir şey oynamamış oyuncuları bu kadar yıldız pozisyonuna getirerek yanlış yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Çalhanoğlu ve Ferdi Kadıoğlu'nun performanslarını da eleştiren Yalçın'a tepki gösterdiği öne sürülen futbolcuların kimlikleri ise açıklanmadı.