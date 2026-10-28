Telefonda tehdit yağdırdı! Polisi görünce duvardan atladı - Son Dakika
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Telefonda tehdit yağdırdı! Polisi görünce duvardan atladı

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Telefonda tehdit yağdırdı! Polisi görünce duvardan atladı
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Telefonda tehdit yağdırdı! Polisi görünce duvardan atladı
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İstanbul'da bir iş insanını telefonla tehdit eden ve silahlı saldırıyla hedef alan suç örgütüne yönelik İstanbul ve Sakarya'da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanırken, saldırılarda kullanılan araçlar, AK-47 uzun namlulu tüfek ve tabancalar ele geçirildi. Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki villa baskınında ise polislerden kaçmak için bahçe duvarından aşağı atlayan bir şüpheli, yere düştüğü noktada yakalandı. O anlar dron kamerasına yansıdı.

Telefonla tehdit ettikleri iş insanına yönelik silahlı saldırıyla bağlantılı şüphelilere polis operasyon düzenledi. 15 kişinin yakalandığı operasyonun en dikkat çekici anı, bir şüphelinin polislerden kaçmak için bahçe duvarından atlaması oldu.

İŞ İNSANINI TEHDİT EDEN ÇETEYE OPERASYON

İstanbul'da bir iş insanını telefonla tehdit eden ve silahlı saldırıyla hedef alan suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırılarla bağlantılı kişilerin kimliklerini ve saklandıkları adresleri belirlemek için harekete geçti. Yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin İstanbul ve Sakarya'daki bağlantıları tespit edildi. Polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyerek örgütle bağlantılı 15 şüpheliyi yakaladı.  Operasyon kapsamında saldırılarda kullanılan araçlar ve silahlar da ele geçirildi.

SAPANCA'DAKİ VİLLAYA ÖZEL HAREKÂT BASKINI

Şüphelilerin izini süren ekipler, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir villayı takibe aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresi dron destekli çalışmayla tespit etti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Özel Harekât polislerinin de katılımıyla villaya operasyon düzenlendi. Polis ekipleri villanın çevresinde güvenlik önlemleri alırken, içeride bulunan şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Telefonda tehdit yağdırdı! Polisi görünce duvardan atladı

POLİSLERİ GÖRÜNCE BAHÇE DUVARINDAN ATLADI

Operasyon sırasında şüphelilerden biri, polis ekiplerinin arasından sıyrılarak kaçmaya çalıştı. Yakalanmamak için villanın bahçe duvarına yönelen şüpheli, duvarı aşarak kendisini aşağı bıraktı. Ancak kaçma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Villanın çevresinde önlem alan polis ekipleri, şüpheliyi yere düştüğü noktada yakalayarak gözaltına aldı.

Telefonda tehdit yağdırdı! Polisi görünce duvardan atladı

AK-47 TÜFEK VE TABANCALAR ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul ve Sakarya'daki operasyonlarda yalnızca şüpheliler yakalanmadı. Ekipler, örgütün saldırılarda kullandığı araçlar ile silahları da ele geçirdi. Ele geçirilen silahlar arasında AK-47 uzun namlulu tüfek ve tabancalar bulunuyor. Operasyon kapsamında çok sayıda mühimmat da bulundu.

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