Ankara Polatlı\'da kaldırım işçileri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü

Ankara Polatlı'da kaldırım işçileri arasındaki tartışma kavgaya dönüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevlendirdiği taşeron firmanın Polatlı'daki Atatürk Caddesi'nde yaklaşık 2 haftadır sürdürdüğü kaldırım çalışmasında işçiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Diğer işçilerin araya girmesiyle sona eren kavga kameraya yansıdı.
ANKARA'nın Polatlı ilçesinde kaldırım çalışması yapan taşeron firma işçileri arasında kavga çıktı. Kavga, diğer işçilerin araya girmesiyle sona erdi.
Olay, Polatlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen taşeron firmanın yaklaşık 2 haftadır sürdürdüğü kaldırım çalışmaları sırasında işçiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda işçiler birbirine girdi. Diğer işçilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Yaşananlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
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