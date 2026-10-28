Ünlü oyuncu Daisy May Cooper 24 bedenden 10 bedene düştü

63 kilo verdi, adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. İngiliz komedi oyuncusu Daisy May Cooper, yaşadığı fiziksel değişimin perde arkasını ve zayıflama sürecinde karşılaştığı sağlık sorunlarını anlattı.

24 BEDENDEN 10 BEDENE DÜŞTÜ

İngiliz televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Daisy May Cooper, yıllar içinde geçirdiği değişimle dikkat çekiyor. 'This Country' dizisinde canlandırdığı Kerry Mucklowe karakteriyle tanınan 40 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 63 kilo vererek 24 bedenden 10 bedene düştü. Son olarak Prime Video'da yayımlanan 'Last One Laughing' programının Cadılar Bayramı özel bölümünde izleyici karşısına çıkan Cooper, yeni görünümüyle dikkat çekti. Oyuncu, kilo vermesinin yanı sıra dudak dolgusu da yaptırdı.

"HAYATIMIN EN MUTSUZ ZAMANLARINI YAŞIYORDUM"

Cooper, fazla kilolarıyla mücadele ettiği dönemde hem fiziksel hem de psikolojik açıdan zorlandığını anlattı. En kilolu olduğu dönemde yemek yeme konusunda bağımlılık geliştirdiğini belirten oyuncu, günlük yaşamında ciddi güçlüklerle karşılaştığını söyledi. Cooper, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: "Beden olumlamayı sonuna kadar destekliyorum. Ancak en kilolu olduğum dönemde hayatımın en mutsuz zamanlarını yaşıyordum ve ciddi bir yemek bağımlılığım vardı. Sağlıklı değildim. Merdiven çıkarken nefes alamıyordum. Çok mutsuzdum."

KİLO ALMASINDA KULLANDIĞI İLAÇLARIN ETKİSİNİ ANLATTI

Ünlü oyuncu, geçmişte yaşadığı kilo artışının nedenlerinden birinin kullandığı ilaçlar olduğunu da açıkladı. Anksiyete ve depresyon nedeniyle ketiapin içeren ilaçlar kullandığını belirten Cooper, tedavi sürecinde sürekli açlık hissettiğini söyledi. Oyuncu, o dönemi şu ifadelerle anlattı: "Çok fazla kilo aldım. Ter içinde kalmadan merdiven çıkamıyordum. Hava sıcak olduğunda bacaklarım birbirine sürtünüyordu. Anksiyete ve depresyon için ketiapin kullanıyordum. Bu ilaçlar beni sürekli acıktırıyordu. Artık kullanmamaya karar verdikten sonra kilolarım hızla gitmeye başladı."