Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu! AK Partili vekilin mutlu günü

AK Partili vekil Muammer Avcı, Pamuk Cansızoğlu ile evlendi. Nikah töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahitlik yapması dikkat çekerken, Avcı mutlu gününe ilişkin açıklamada bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, özel hayatına ilişkin sevindirici bir gelişmeyi duyurdu. Pamuk Cansızoğlu ile dünyaevine giren Avcı'nın nikahında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şahitlik yaptı. Avcı, evlilik haberini duyururken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahitliği ve hayır duaları eşliğinde hayatlarını birleştirdiklerini belirtti. Çiftin nikahına ilişkin açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene katılımı ve şahitliği öne çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, nikahlarının ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Avcı, nikah törenine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Muhterem Büyüğümüz, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın şahitliği ve hayır duaları ile, Allah’ın (c.c.) emri, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) kavli ile nikâhımızı gerçekleştirdik.”

EVLENECEK ÇİFTLERİ DE UNUTMADI

Muammer Avcı, evlilik haberini duyurduğu açıklamasında yalnızca kendi mutluluğuna yer vermedi. Evlilik hazırlığında olan çiftlere hayırlı yuvalar, evli çiftlere ise mutluluk ve uzun ömür diledi. Avcı, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Yüce Rabbimiz; emri ilahi gereği evlenecek olan kardeşlerimize hayırlı yuva kurmayı, evli olan kardeşlerimize de iki cihan saadeti ve hayırlı ömürler diliyoruz.”