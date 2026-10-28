Muhalif lider Golan, Arap partileriyle hükümeti kurma çağrısı yaptı

İsrail'de parlamento seçimlerinin ardından hükümetin nasıl kurulacağı tartışmaları başladı. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçim sonuçlarını değerlendirerek muhalefet partilerine seslendi.

"NETANYAHU KAYBETTİ"

Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloğunda yer alan partilere çağrıda bulunan Golan, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileriyle koalisyon hükümeti kurulmasını istedi.

Böyle bir ortaklıkla Mecliste çoğunluğun sağlanabileceğini belirten Golan, "Netanyahu kaybetti. 120'ye kadar saymayı biliyorum, 65, 55'ten büyüktür." ifadelerini kullandı.

"IRKÇILIĞI DA SONLANDIRMALIYIZ"

Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu tablonun görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Golan, şu değerlendirmede bulundu:

"Gerçekler bize çok net bir ders vermeli. Korkmayı bırakmazsak burada bir geleceğimiz yok. Irkçılığı da sonlandırmalıyız. Netanyahu'nun Yahudi oyları ile Arap oyları arasında yaptığı ırkçı ayrımı artık kabul edemeyiz."

Golan, İsrail'in Arap vatandaşlarıyla ortaklık içinde bir değişim hükümeti kurma fırsatına sahip olduğunu ifade etti.

NETANYAHU'NUN BLOĞU ÇOĞUNLUĞA ULAŞAMIYOR

İsrail'de oy sayımı sürerken sandıkların yüzde 72,4'ü açıldı. Mevcut sonuçlara göre Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun 54, Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloğunun 47, Arap partilerinin ise 19 sandalye kazanması öngörülüyor.

120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurabilmek için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Mevcut tabloda Netanyahu'nun bloğu çoğunluğun 7 sandalye gerisinde kalırken, muhalefet bloğu ile Arap partilerinin toplam sandalye sayısı 66'ya ulaşıyor.

ARAP PARTİLERİ HÜKÜMETİN ANAHTARI OLABİLİR

Golan'ın çağrısı, Arap partilerinin seçim sonrasında kurulabilecek koalisyonda belirleyici rol oynayabileceğini ortaya koydu. Ancak muhalefet partileri ile Arap partileri arasında hükümet kurulmasına yönelik henüz bir anlaşma açıklanmadı. Oy sayımının devam etmesi nedeniyle sandalye dağılımının değişme ihtimali bulunuyor.