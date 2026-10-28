Hakkında 152 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki genç Manisa'da yakalandı - Son Dakika
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Hakkında 152 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki genç Manisa'da yakalandı

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Hakkında 152 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki genç Manisa\'da yakalandı
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Çocuk mahkemelerince 65 ayrı hırsızlık dosyasından verilen toplam 152 yıl 5 ay 19 gün hapis cezasıyla aranan 17 yaşındaki H.S., Manisa Şehzadeler'deki bir parkta Yunus ekiplerinin kimlik kontrolünde yakalandı. İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Denizli'den aranan genç cezaevine gönderildi.

MANİSA'da, 65 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 152 yıl 5 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 17 yaşındaki H.S., yakalanarak tutuklandı.

PARKTA DURDURULUP KİMLİĞİ SORULDU

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Büro Amirliği ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi 709 Sokak'taki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Parkı'nda denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında durumundan şüphelenilen H.S. durdurularak kimlik kontrolü yapıldı.

4 İLDE 65 AYRI DOSYADAN ARANIYORMUŞ

H.S.'nin, İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Denizli Çocuk Mahkemeleri tarafından 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 65 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında toplam 152 yıl 5 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyete götürülerek işlemleri tamamlanan H.S., çıkarıldığı adli makamlarca cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mehmet baş mehmet baş:
    65 dosyadan ceza almış,kim bilir onun haricinde kaç olaya karıştı veya kaç dosyadan ceza almadı.Bu şekilde tamamen suç makinesi olmuş veya suç makinesi oluncaya kadar niçin içeride yatmamış, beklenmiş bu kadar süre. 2 0 Yanıtla
  • Kalbesu Seren Kalbesu Seren:
    11 yasinda 110 adet ya kesicilik dosyasi olan cocuk vardi. tespit edilen 110 ya kesicilik dosyasi. tespit edilemeyen veya daha isleme alinmamis dosyalari da düşünün. bizzat 4 tane islemi ben yapmistim. bakalim kac yil ceza yiyecek 11 yasinda!!! 0 0 Yanıtla
  • Gursel Gursel:
    bence bu pc odul verin bu yasta bu ceza devlet cezalari artirmali boyle olmaz 0 0 Yanıtla
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