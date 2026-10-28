Yok böyle şans! Basit bir dedektörle 2,5 kilogram saf altın buldu

Avustralya’da amatör bir maden arayıcısının standart bir metal dedektörüyle yaptığı arama, hayatının keşfine dönüştü. Victoria eyaletinde gerçekleşen olayda, yaklaşık 2,5 kilogram saf altın içeren 4,5 kilogram ağırlığında dev bir kaya parçası gün yüzüne çıkarıldı.

1.000 DOLARLIK DEDEKTÖRLE 160 BİN DOLARLIK KEŞİF

Piyasa değerinin yaklaşık 160 bin dolar (yaklaşık 83 troy ons) olduğu belirlenen değerli kayaç, incelenmek üzere Geelong kentindeki uzmanlara teslim edildi. Keşfi gerçekleştiren amatör arayıcının, profesyonel ve pahalı ekipmanlar yerine piyasa değeri 1.000 doların altında olan giriş seviyesinde basit bir dedektör kullandığı açıklandı. Cihazın, yüzeye oldukça yakın bir konumda bulunan yoğun metal kütlesinin yaydığı elektromanyetik sinyali yakalaması sayesinde tespitin yapıldığı kaydedildi.

ANTİK KUVARS DAMARINDAN KOPUP YÜZEYE ÇIKMIŞ

Büyük heyecan yaratan olay, 19. yüzyıldan bu yana madencilik faaliyetleriyle bilinen ve bugüne kadar 80 milyon troy onstan fazla altın üretilen ünlü 'Altın Üçgen' bölgesinde yaşandı. Uzmanlarca yapılan teknik incelemede, bulunan taşın nehir yataklarında oluşan tipik bir külçe olmadığı saptandı. Kayacın, milyonlarca yıl önce sıcak sıvıların yer kabuğundaki çatlaklara dolmasıyla meydana gelen antik bir kuvars damarından koptuğu ve erozyon süreçleriyle zamanla yüzeye kadar yaklaştığı tespit edildi.

JEOLOGLAR: SON DERECE NADİR BİR JEOLOJİK RASTLANTI

Bölgede son dönemde yükselen altın fiyatları ve sosyal medyanın da etkisiyle dedektörle arama faaliyetlerinde belirgin bir artış yaşandığını belirten jeologlar, tek seferde kilogram düzeyinde cevher bulmanın son derece nadir bir durum olduğuna dikkat çekti. Amatör arayıcıların genellikle yalnızca operasyonel yakıt masraflarını karşılayacak boyutlarda küçük parçacıklar bulabildiği, bu ölçekteki keşiflerin ise tamamen istisnai jeolojik rastlantılar kategorisinde yer aldığı ifade edildi.