Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı ekranların fenomen dizisi Uzak Şehir, yayımlanan 70. bölüm final sahnesiyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Alya’nın Ecmel’in yolunu kesip silah doğrulttuğu, ancak tetiği çekemeden fenalaştığı ve Cihan’ın "Senin neyin var Alya, neyin var bana bir söyle…" diyerek yanına koştuğu anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Finalin ardından merakla beklenen 71. bölüm fragmanı paylaşıldı ancak kısa süre sonra yaşanan kurgu hatası krizi damga vurdu.

TOPUKLU AYAKKABI BOTA DÖNÜŞTÜ

Yayınlanan ilk tanıtımda, Cihan’ın fenalaşan Alya’yı kucağına alıp hastaneye yetiştirmeye çalıştığı sahnede belirgin bir devamlılık hatası yapıldı. Sahnede Alya’nın ayağındaki topuklu ayakkabının bir sonraki karede bota dönüşmesi, dikkatli dizi takipçilerinin gözünden kaçmadı. Kurgudaki bu çekim hatasının fark edilmesinin ardından yayınlanan fragman saniyeler içinde yayından kaldırıldı.

SİLİNEN FRAGMAN REKOR ETKİLEŞİMİ GÖTÜRDÜ

Hatanın düzeltilip fragmanın yeniden paylaşılan versiyonu sosyal medyada tekrar yayına sürüldü. Ancak kaldırılan ilk fragmanın kısa sürede ulaştığı yüksek izlenme sayıları kaybolunca takipçiler duruma esprili yorumlarla tepki gösterdi.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan yorumlardan bazıları şöyle öne çıktı: