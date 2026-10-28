Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar - Son Dakika
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Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar

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Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar
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Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar
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Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir dizisinin 71. bölüm fragmanı, Cihan'ın Alya'yı kucağına aldığı sahnedeki ayakkabı devamlılık hatası nedeniyle yayından kaldırılıp yeniden yüklenirken; izleyiciler silinen fragmanın kaybolan yüksek etkileşimine sitem etti.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı ekranların fenomen dizisi Uzak Şehir, yayımlanan 70. bölüm final sahnesiyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Alya’nın Ecmel’in yolunu kesip silah doğrulttuğu, ancak tetiği çekemeden fenalaştığı ve Cihan’ın "Senin neyin var Alya, neyin var bana bir söyle…" diyerek yanına koştuğu anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Finalin ardından merakla beklenen 71. bölüm fragmanı paylaşıldı ancak kısa süre sonra yaşanan kurgu hatası krizi damga vurdu.

Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar

TOPUKLU AYAKKABI BOTA DÖNÜŞTÜ

Yayınlanan ilk tanıtımda, Cihan’ın fenalaşan Alya’yı kucağına alıp hastaneye yetiştirmeye çalıştığı sahnede belirgin bir devamlılık hatası yapıldı. Sahnede Alya’nın ayağındaki topuklu ayakkabının bir sonraki karede bota dönüşmesi, dikkatli dizi takipçilerinin gözünden kaçmadı. Kurgudaki bu çekim hatasının fark edilmesinin ardından yayınlanan fragman saniyeler içinde yayından kaldırıldı.

Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar

SİLİNEN FRAGMAN REKOR ETKİLEŞİMİ GÖTÜRDÜ

Hatanın düzeltilip fragmanın yeniden paylaşılan versiyonu sosyal medyada tekrar yayına sürüldü. Ancak kaldırılan ilk fragmanın kısa sürede ulaştığı yüksek izlenme sayıları kaybolunca takipçiler duruma esprili yorumlarla tepki gösterdi.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan yorumlardan bazıları şöyle öne çıktı:

  • "Ya tek kusurunuz bu olsun!"
  • "Bunun için etkileşimi yok ettiniz..."
  • "Yanlış ayakkabı görünüyor diye fragmanı mı sildiniz, şaka mı?"
  • "Görmezden gelirdik, etkileşim ziyan oldu."
  • "Yarım milyon izlenme gitti, yazık!"
Sinem ÜnsalUzak ŞehirMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ramadan Svs Ramadan Svs:
    YOO BEN İZLEMİYORUM FİLİSTİN BAYRAKLI ELBİSELERİ YERE ATTIKTAN SONRA HİÇ İZLEMİYORUM BOYKOT 2 1 Yanıtla
  • Murat Ceylan Murat Ceylan:
    gerçekten bunu öğrenmekle büyük eksiğimiz kapandı 3 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    son dakika haber bir çarık değerinde işte. memleket soyulmuş, mahalleli saç tarıyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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