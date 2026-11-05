Ambulansın önünü kesen M.T. Fatih\'te hastanede yakalanıp idari para cezası aldı

FATİH'te yolda ambulansın önünü keserek uygunsuz hareketlerde bulunan M.T. (48), polis ekipleri tarafından yakalandı. Annesi için ambulans çağırdığı, aracın geç geldiğini öne sürerek sağlık görevlilerine öfkelendiği belirlenen şüpheli hakkında idari para cezası uygulandı. M.T.'nin, 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçundan yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün sanal medya platformlarında paylaşılan yolda ambulansın önünün kesildiği görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın 4 Kasım'da Seyyid Ömer Mahallesi'nde meydana geldiği belirlendi. Ambulansın önünü keserek uygunsuz hareketlerde bulunan kişinin M.T. olduğu tespit edildi.

HASTANEDE YAKALANDI

Çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheliyi gittiği hastanede gözaltına aldı. Yapılan araştırmada M.T.'nin annesinin rahatsızlanması üzerine ambulans çağırdığı, ambulansın geç geldiğini iddia ederek sağlık görevlilerine öfkelendiği ve bu nedenle olay sırasında uygunsuz hareketlerde bulunduğu öğrenildi. Şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında idari para cezası uygulandı. M.T.'nin, 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçundan yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.