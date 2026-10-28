İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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İspanya\'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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İspanya\'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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İspanya'da Madrid-Endülüs seferi yapan iki yolcu treni Toledo yakınlarında çarpıştı. Kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

İspanya'da Madrid- Endülüs seferi yapan iki yolcu treninin çarpıştığı ve çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

İspanyol basınındaki haberlerde feci kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü çok sayıda yaralı olduğu ifade edildi.

İKİ VAGON YAMAÇTAN YUVARLANDI

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin verdiği haberde, sabah yerel saatle 08: 54'te (TSİ 10: 54) Toledo kenti yakınlarındaki Los Yebenes mevkiinde iki hızlı tren çarpıştı. Olaya ilişkin 112 acil servis kaynaklarına göre, çarpışmada iki vagon yamaçtan yuvarlandı.

İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

SEFERLER DURDURULDU

Kazaya, Madrid'den Sevilla'ya hareket eden Renfe şirketine bağlı hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait hızlı trenin çarpışmasının neden olduğu ifade edildi.

İspanyol basınındaki haberlerde, görgü tanıkları çok sayıda yaralı olduğunu ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğini bildirdi.

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.

İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kaynak: AA
EndülüsİspanyaToledoGüncelMadridDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Geçmiş olsun 9 2 Yanıtla
    yunus deniz yunus deniz:
    sen geçmiş olsun dediğine göre kesin bu işte israilin parmağı vardır.öngörebliyorsun..israilin senin yorumcuları bile burada var. bir kuruluştan para aldığınızdan şüphem yok.. 3 8
    yunus deniz yunus deniz:
    geçmiş olsun demesini ciddiye almayın dalgasına yazdı,sağda solda netanyahu sevdası taşıyan birisi 1 6
    sade vatandaş sade vatandaş:
    makarna yemiş koyun İspanya israile karşı, Filistinlileri katlettiğinde kınayan bir devlettir 2 0
  • Selçuk Usta Selçuk Usta:
    geçmiş olsun kardeş ülke 6 0 Yanıtla
    Kerim Çetin Kerim Çetin:
    Ne ara 1 1
  • Hasan Turk Hasan Turk:
    Gazze destekcisi ispanya gecmis olsun emin olun akp surusu sevindi 4 0 Yanıtla
  • Mali Hukuk Mali Hukuk:
    itrail sizi rahat bırakmaz artık 4 0 Yanıtla
  • Doğuş Doğuş:
    Bunlarda bizim gibi. 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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