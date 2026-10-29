Hemşirelik öğrencisinin hayatı bir gecede değişti - Son Dakika
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Hemşirelik öğrencisinin hayatı bir gecede değişti

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Hemşirelik öğrencisinin hayatı bir gecede değişti
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Dünyaca ünlü fenomen ve YouTuber IShowSpeed, canlı yayınında düzenlediği etkinlikte konumunu ilk bulan hemşirelik öğrencisi Ben'e 250 bin dolar ödül verdi. Etkinlik öncesinde banka hesabında yalnızca 2 bin dolar bulunan genç öğrenci, bir anda büyük bir servetin sahibi oldu.

Dünyaca ünlü fenomen ve YouTuber IShowSpeed, canlı yayınında konumunu ilk tespit eden kişiye 250 bin dolar vereceğini duyurdu. Etkinliğe katılan hemşirelik öğrencisi Ben, ünlü fenomenin bulunduğu yeri ilk tespit eden kişi olmayı başardı.

BANKA HESABINDA SADECE 2 BİN DOLAR VARDI

Yarışmayı kazanan Ben'in etkinlik öncesinde banka hesabında yalnızca 2 bin dolar bulunduğu belirtildi. Genç öğrenci, kazandığı 250 bin dolarlık ödülle hayatını değiştirebilecek büyüklükte bir paranın sahibi oldu.

Hemşirelik öğrencisinin hayatı bir gecede değişti
Hemşirelik öğrencisinin hayatı bir gecede değişti
BankaSporSon Dakika

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