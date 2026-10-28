Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı - Son Dakika
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Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı

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Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı
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Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı
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Balıkesir Edremit'te sosyal medyada "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" ve "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar" kapsamında paylaşım yaptığı saptanan 48 yaşındaki resim öğretmeni F.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında adli işlem başlatılan bir ortaokul öğretmeni, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Güvenlik Büro Amirliği ekiplerinin sosyal medya platformlarında yürüttüğü sanal devriye faaliyetleri sırasında, "BARYEK" kullanıcı adlı Instagram hesabından herkese açık şekilde yapılan bir paylaşım mercek altına alındı. Söz konusu paylaşımın "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" ve "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarını oluşturduğu kanaatine varılarak durum nöbetçi cumhuriyet savcısına bildirildi.

Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı

RESİM ÖĞRETMENİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Savcılık talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında hesabın, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 75. Yıl Ortaokulu'nda görev yapan resim öğretmeni F.Ç.'ye (48) ait olduğu belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ 

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 adet cep telefonu ile 1 adet dizüstü bilgisayara incelenmek üzere el konuldu. Emniyet ve savcılıktaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen F.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmene gözaltıAtatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmene gözaltı
Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkCep TelefonuSosyal MedyaBalıkesir3. SayfaEdremitEdremitEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • JY JY:
    İDAM İDAM İDAM 3 1 Yanıtla
  • Teoman Teo Teoman Teo:
    Birde Atatürkün okulunda ekmegini kazaniyor haram zikkim olsun hadi defol bu ülkeden 3 0 Yanıtla
    Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Haklisin Teoman, hemde tam tam zehir zikkim olsun...Mili Egitim Bakani bu sözde ögretmeni ögretmenlikten men etmeli, etmezse bakan kendisi istifa etmeli...acillll 2 0
    Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Yeter yahu, birbirimizin degerlerine saygi duyalim, cok mu zor 0 0
  • Hasan Turk Hasan Turk:
    Devir nasilsa biticek ata sporunu uygulariz bunun gibi qrqp pclerine 1 0 Yanıtla
  • Alkurt Asena Alkurt Asena:
    ...Mili Egitim Bakani bu sözde ögretmeni ögretmenlikten men etmeli, etmezse bakan kendisi istifa etmeli...acillll 0 0 Yanıtla
    mihraliii68 mihraliii68:
    dediğin oldu bile. keşke olayları yakından takip edebilsen 0 0
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    vatandaşlıktan da atın gitsin başka ülkede yaşasın 0 0 Yanıtla
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