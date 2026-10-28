Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında adli işlem başlatılan bir ortaokul öğretmeni, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Güvenlik Büro Amirliği ekiplerinin sosyal medya platformlarında yürüttüğü sanal devriye faaliyetleri sırasında, "BARYEK" kullanıcı adlı Instagram hesabından herkese açık şekilde yapılan bir paylaşım mercek altına alındı. Söz konusu paylaşımın "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" ve "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarını oluşturduğu kanaatine varılarak durum nöbetçi cumhuriyet savcısına bildirildi.

RESİM ÖĞRETMENİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Savcılık talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında hesabın, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 75. Yıl Ortaokulu'nda görev yapan resim öğretmeni F.Ç.'ye (48) ait olduğu belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 adet cep telefonu ile 1 adet dizüstü bilgisayara incelenmek üzere el konuldu. Emniyet ve savcılıktaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen F.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.