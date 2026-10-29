Kol kola görüntülerin perde arkası: Dervişoğlu'nun en yakını o anları anlattı - Son Dakika
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Kol kola görüntülerin perde arkası: Dervişoğlu'nun en yakını o anları anlattı

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Kol kola görüntülerin perde arkası: Dervişoğlu\'nun en yakını o anları anlattı
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Kol kola görüntülerin perde arkası: Dervişoğlu\'nun en yakını o anları anlattı
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İYİ Parti Genel Balkanı Müsavat Dervişoğlu ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Anıtkabir’de kol kola yürüdüğü görüntüler konuşulmaya devam ediyor. İki liderin merdivenlerde yan yana geldiği anlara ilişkin yeni ayrıntıları paylaşan Dervişoğlu’nun basın danışmanı Murat İde, görüntülerin siyasi tartışmaların ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “O görüntüde insanlık var” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri kapsamında Anıtkabir’de merdivenlerden kol kola indiği görüntüler gündem oldu. Dervişoğlu’nun basın danışmanı Murat İde, iki liderin yan yana yürüdüğü anlara ilişkin açıklama yaparken, görüntülere dair ayrıntılara da dikkat çekti.

MERDİVENLERDEKİ GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen resmi törenin ardından Devlet Bahçeli ile Müsavat Dervişoğlu’nun merdivenlerden birlikte indiği görüldü. Bahçeli’nin özel kalem müdürünün tedbir amacıyla koluna girmesinin ardından Dervişoğlu da Bahçeli’ye eşlik etti. İki liderin bir süre kol kola yürüyerek sohbet etmesi kameralara yansıdı.

MURAT İDE’DEN “İNSANLIK” VURGUSU

Görüntülerin gün boyu tartışılmasının ardından Dervişoğlu’nun basın danışmanı Murat İde, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İde, Bahçeli’nin özel kalem müdürünün merdivenlerde tedbir amacıyla liderin koluna girdiğini, Dervişoğlu’nun da durumu fark ederek destek olduğunu belirtti.

İde, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Özel Kalem Müdürü merdivende tedbiren Bahçeli'nin koluna giriyor.

Dervişoğlu da durumu fark edip insani bir tavır sergiliyor.

2. merdivenin başındaysa Bahçeli, ‘tut’ der gibi sağ kolunu hafif açıyor.

Dervişoğlu yine gereğini yapıyor.

O görüntüde ‘İNSANLIK’ var. Çiğnememeli.”

SİYASİ GERİLİMİN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN TEMAS

Bahçeli ile Dervişoğlu’nun kol kola görüntülenmesi, iki lider arasında son dönemde yaşanan siyasi tartışmalar nedeniyle de dikkat çekti. Anıtkabir’deki tören sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem olurken, Murat İde’nin açıklaması da tartışmalara ilişkin yeni bir değerlendirme olarak öne çıktı

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