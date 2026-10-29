Anıtkabir'de soğuk rüzgarlar! Kılıçdaroğlu tokalaştı, Özel arkasına bile bakmadı - Son Dakika
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Anıtkabir'de soğuk rüzgarlar! Kılıçdaroğlu tokalaştı, Özel arkasına bile bakmadı

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Anıtkabir\'de soğuk rüzgarlar! Kılıçdaroğlu tokalaştı, Özel arkasına bile bakmadı
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Anıtkabir\'de soğuk rüzgarlar! Kılıçdaroğlu tokalaştı, Özel arkasına bile bakmadı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında soğuk rüzgarlar esti. Protokoldeki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile tokalaşan Kılıçdaroğlu yanlarına geldiğinde, birkaç adım önde duran Özel’in arkasına dönüp bakmadığı görüldü.

Mutlak butlan kararının ardından yollarını ayıran Kılıçdaroğlu ve Özel, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünde Anıtkabir’de aynı protokolde yer aldı. Ancak iki isim arasında selamlaşma yaşanmadı.

KILIÇDAROĞLU TEK TEK TOKALAŞTI

Anıtkabir’deki tören sırasında protokol alanına gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sırada bekleyen isimlerle tek tek tokalaştı. Kılıçdaroğlu’nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile de tokalaştığı görüldü.

Anıtkabir'de soğuk rüzgarlar! Kılıçdaroğlu tokalaştı, Özel arkasına bile bakmadı

ÖZEL ARKASINA DÖNÜP BAKMADI

Bu sırada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, protokolün birkaç adım önünde duruyordu. Tören görüntülerinde, Kılıçdaroğlu arkasındaki isimlerle tokalaşırken Özel’in yüzü ileriye dönük şekilde beklediği ve arkasına dönüp bakmadığı görüldü. İki lider arasında herhangi bir selamlaşma yaşanmadı.

Anıtkabir'de soğuk rüzgarlar! Kılıçdaroğlu tokalaştı, Özel arkasına bile bakmadı

MUTLAK BUTLAN KARARIYLA YOLLAR AYRILDI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 21 Mayıs 2026'da CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında “mutlak butlan” kararı vermişti. Kararla Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmış, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilmişti.

Anıtkabir'de soğuk rüzgarlar! Kılıçdaroğlu tokalaştı, Özel arkasına bile bakmadı

Kararın ardından CHP’den istifa eden Özel, 24 Temmuz 2026'da 91 milletvekiliyle birlikte Yeni Parti’yi kurmuştu. Böylece CHP’nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e gerilerken, Yeni Parti 91 milletvekiliyle Meclis’in ikinci büyük partisi olmuştu.

Anıtkabir'de soğuk rüzgarlar! Kılıçdaroğlu tokalaştı, Özel arkasına bile bakmadı

İKİ PARTİ ARASINDA KRİZ SÜRÜYOR

İki parti arasındaki gerilim son günlerde de sürüyor. Kılıçdaroğlu, Özel ve beraberindeki eski CHP yöneticilerinin partiden ayrılırken CHP kasasındaki 5 milyon 100 bin lirayı Yeni Parti’ye bağış olarak aktardığını iddia etmişti. Özel ve ekibinin ise mutlak butlan kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşımaya hazırlandığı bildirilmişti.

Anıtkabir'de soğuk rüzgarlar! Kılıçdaroğlu tokalaştı, Özel arkasına bile bakmadı
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    Yorumlar (8)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Dokunulmazlığı kaldırılıp ekonun yanına gönderilmeli ait olduğu yer orası da değil ama gözden uzak dursun kafi 7 9 Yanıtla
    Turhan Sepetçioğlu Turhan Sepetçioğlu:
    kaldıracak özel az kaldı bekleyin.. 2 3
    Sktgdn Sktgdn:
    Katıksız yakında kimin nereye gideceğini göreceğiz 2 0
    Birşey demedimki Birşey demedimki:
    Kılıçdaroğlu AKP min has elemanı. Onun saayesinde yıllardır AKP iktidarda. 0 0
  • Turhan Sepetçioğlu Turhan Sepetçioğlu:
    özel doğrusunu yapmiş. bırak selam vermeyi tokalaşmayı yüzüne bakılacak adam değil... 7 2 Yanıtla
    ali tartan ali tartan:
    Bir şeyi unutmuş ama Anıtkabir e elinde rakısıyla niye gitmemiş 0 3
  • İsmail İşliyen İsmail İşliyen:
    Chp temizlemeye çalışıyor ama chp pisi kiri bitmez 5 4 Yanıtla
  • mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Oynamıyom işte Oynamıyom işte. Daha büyüyecek amcası(: 1 1 Yanıtla
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