Anıtkabir\'de soğuk rüzgarlar! Kılıçdaroğlu tokalaştı, Özel arkasına bile bakmadı

Mutlak butlan kararının ardından yollarını ayıran Kılıçdaroğlu ve Özel, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünde Anıtkabir’de aynı protokolde yer aldı. Ancak iki isim arasında selamlaşma yaşanmadı.

KILIÇDAROĞLU TEK TEK TOKALAŞTI

Anıtkabir’deki tören sırasında protokol alanına gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sırada bekleyen isimlerle tek tek tokalaştı. Kılıçdaroğlu’nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile de tokalaştığı görüldü.

ÖZEL ARKASINA DÖNÜP BAKMADI

Bu sırada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, protokolün birkaç adım önünde duruyordu. Tören görüntülerinde, Kılıçdaroğlu arkasındaki isimlerle tokalaşırken Özel’in yüzü ileriye dönük şekilde beklediği ve arkasına dönüp bakmadığı görüldü. İki lider arasında herhangi bir selamlaşma yaşanmadı.

MUTLAK BUTLAN KARARIYLA YOLLAR AYRILDI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 21 Mayıs 2026'da CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında “mutlak butlan” kararı vermişti. Kararla Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmış, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilmişti.

Kararın ardından CHP’den istifa eden Özel, 24 Temmuz 2026'da 91 milletvekiliyle birlikte Yeni Parti’yi kurmuştu. Böylece CHP’nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e gerilerken, Yeni Parti 91 milletvekiliyle Meclis’in ikinci büyük partisi olmuştu.

İKİ PARTİ ARASINDA KRİZ SÜRÜYOR

İki parti arasındaki gerilim son günlerde de sürüyor. Kılıçdaroğlu, Özel ve beraberindeki eski CHP yöneticilerinin partiden ayrılırken CHP kasasındaki 5 milyon 100 bin lirayı Yeni Parti’ye bağış olarak aktardığını iddia etmişti. Özel ve ekibinin ise mutlak butlan kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşımaya hazırlandığı bildirilmişti.