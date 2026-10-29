Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü - Son Dakika
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Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü

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Anıtkabir\'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
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Anıtkabir\'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törende dikkat çeken bir an yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, merdivenlerden kol kola indi. İki liderin gülümseyerek yürüdüğü anlar dikkat çekti.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen törene katıldı. Törende siyasi parti liderleri de yer aldı.

BAHÇELİ VE DERVİŞOĞLU KOL KOLA YÜRÜDÜ

Tören sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun merdivenlerden kol kola indiği görüldü.

İki liderin yürürken gülümsemesi dikkat çekti. Siyasette farklı kulvarlarda yer alan Bahçeli ve Dervişoğlu'nun samimi görüntüsü, törenin öne çıkan anlarından biri oldu.

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü

SERT SÖZLER HAVADA UÇUŞMUŞTU

Bahçeli ile Dervişoğlu, geçmişte özellikle terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve İmralı süreci üzerinden sert tartışmalar yaşamıştı. Mart 2026'da Dervişoğlu, Bahçeli ile Abdullah Öcalan arasında bir iletişim hattı bulunduğunu öne sürmüş, Bahçeli ise bu iddiayı reddederek kendisine yönelik suçlamalara sert tepki göstermişti.

Nisan ayında da Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin siyasi çizgisini eleştiren açıklamalarda bulunmuştu. İki lider arasındaki bu polemiklerin ardından Cumhuriyet Bayramı töreninde kol kola yürümeleri dikkat çeken bir görüntü oluşturdu.

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
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Cumhuriyet BayramıDevlet BahçeliİYİ PartiAnıtkabirGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • ahmet demir ahmet demir:
    dervişoğlu yalakalık yapıyor büyük lidere 10 16 Yanıtla
    özgür Akdeniz özgür Akdeniz:
    Büyük lider? Apo sevinci!! 13 7
    Reşat GALİP Reşat GALİP:
    Büyük lider mi? benim şehit abim sizlerden ahirette hesap sorsun inşallah 19 1
    Mustafa Pınarcı Mustafa Pınarcı:
    Bakmayın çemkirdiklerine-hepsi aynı kaptan yiyip aynı kaptan abdest alıyor..,bir sonraki doğal gereksinim için kap bile aramıyorlar-kab aynı kab! 2 0
    Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    TCde muhalefet yok kimse kimseyi kandırmasın özelden ne parti başkanı olur nede diğerlerinden bunlar ancak kendi tayfasını besleyen çıkar grubları o yüzden güçlü muhalefet için gençlerin önünü açın 1 0
  • Enver zincirkıran Enver zincirkıran:
    boşverin atayı şimdi milletin durumu iyi değil 7 12 Yanıtla
  • Reşit Karakuş Reşit Karakuş:
    millet kırılıyor bunlar goy goy peşinde 12 3 Yanıtla
  • batubora1274 batubora1274:
    kimsenin ipiyle kutuya inilmez. kimsenin sözüne güvenip peşinden gidilmez. u dönüşü yapar yarı yolda bırakır adamı 7 1 Yanıtla
  • Gencer Guney Gencer Guney:
    bunlar sözde milliyetçi hepsi aynı yolun yolcusu 7 1 Yanıtla
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