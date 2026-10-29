Pakistan'ın Hafizabad bölgesinde otobüs şarampole yuvarlandı, 5 kişi öldü - Son Dakika
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Pakistan'ın Hafizabad bölgesinde otobüs şarampole yuvarlandı, 5 kişi öldü

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Pakistan\'ın Hafizabad bölgesinde otobüs şarampole yuvarlandı, 5 kişi öldü
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Pakistan\'ın Hafizabad bölgesinde otobüs şarampole yuvarlandı, 5 kişi öldü
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Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Hafizabad bölgesinde otobüs şarampole yuvarlandı; kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Raiwind'den Chiniot'a gittiği belirtilen otobüsün aşırı hız nedeniyle kaza yapmış olabileceği üzerinde duruluyor ve soruşturma başlatıldı.

Pakistan'da yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı. Pencap eyaletindeki kazanın ardından olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Hafizabad bölgesinde meydana gelen trafik kazası can kayıplarıyla sonuçlandı. Raiwind kentinden Chiniot'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, seyir halindeyken şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından 5 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise yaralandığı bildirildi. 

Pakistan'ın Hafizabad bölgesinde otobüs şarampole yuvarlandı, 5 kişi öldü

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 27 KİŞİ YARALANDI

Hafizabad bölgesindeki kazada çok sayıda yolcu etkilendi. İlk bilgilerde 5 kişinin yaşamını yitirdiği doğrulanırken, yaralı sayısı 27 olarak açıklandı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve yaşlarına ilişkin de henüz bir açıklama bulunmuyor.

KAZADA AŞIRI HIZ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Kazanın nedenine ilişkin ilk değerlendirmelerde aşırı hız ihtimali öne çıktı. Yolcu otobüsünün hız nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Ancak aşırı hızın kazaya neden olduğu henüz kesinleşmedi. Otobüsün kaza öncesindeki hızı ve sürücünün aracı hangi koşullarda kullandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.  

Kaynak: İHA
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